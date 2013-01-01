Корвет «Герой РФ Алдар Цыденжапов» впервые вышел на ходовые испытания в Японское море



Новейший корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», построенный для Тихоокеанского флота (ТОФ) на Амурском судостроительном заводе (г. Комсомольск-на-Амуре), впервые вышел из Владивостока на заводские ходовые испытания. В акватории Японского моря будет проведен комплекс контрольных мероприятий. До конца текущего года корвет, предназначенный для поддержки морского десанта и противодействия вражеским надводными кораблям и подводным лодкам, войдёт в состав ТОФ.

В ходе испытаний предстоит проверить тактико-технические характеристики корабля, надёжность и работоспособность систем и оборудования в различных погодно-климатических условиях.

Для заключительного этапа испытаний корвет был доставлен во Владивосток с Амурского судостроительного завода на сдаточную базу предприятия в транспортном плавучем доке «Зея».

Это третий серийный корвет проекта 20380. Корабли этого проекта были разработаны Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» и предназначены для действий в ближней морской зоне.

Длина корвета — 104,5 метра, ширина — 13 метров, полное водоизмещение — 2,2 тыс. тонн, скорость полного хода — до 27 узлов.

Корвет назван в память об Алдаре Цыденжапове (1991-2010) — матросе Тихоокеанского Флота России, погибшем во время несения службы на эсминце «Быстрый». Предотвратив ценой своей жизни крупную аварию на военном корабле, он спас от возможной гибели сам корабль и экипаж в составе 348 человек. Ему присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.