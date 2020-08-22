Ошибка Набиуллиной. Рубль в огне, госдолг и вклады под угрозой 409 0 Экономика

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина пошла навстречу пожеланиям своих критиков и опустила ключевую ставку до рекордных 4,25%. Самая низкая с царских времен ставка, как любят повторять аналитики, по замыслу Набиуллиной должна была обеспечить доступный кредит и поддержать восстановление экономики. Но ничего из этого не произошло – снижение ставки не сделало кредиты дешевле, но ударило по госдолгу России и рублю, который рухнул до новых минимумов. Сверх того повысился риск оттока вкладов населения из банков, что может спровоцировать банковский кризис.