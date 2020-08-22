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Ошибка Набиуллиной. Рубль в огне, госдолг и вклады под угрозой
22 Августа 2020 409 0 Экономика
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина пошла навстречу пожеланиям своих критиков и опустила ключевую ставку до рекордных 4,25%. Самая низкая с царских времен ставка, как любят повторять аналитики, по замыслу Набиуллиной должна была обеспечить доступный кредит и поддержать восстановление экономики. Но ничего из этого не произошло – снижение ставки не сделало кредиты дешевле, но ударило по госдолгу России и рублю, который рухнул до новых минимумов. Сверх того повысился риск оттока вкладов населения из банков, что может спровоцировать банковский кризис.
Генеральный просчет
- В снижении ключевой ставки ЦБ до 4,25% не было большого смысла. Главный критик Набиуллиной – миллиардер Олег Дерипаска требовал публиковать не уровень самой ставки, а конечные ставки для клиентов кредитных организаций. Так, например, если взять потребительский кредит в Сбербанке, то он обойдется в 12,9% годовых, а для предприятий во все 17%.
- Почему, если ставка ЦБ 4,25%? Потому что в конечный процент закладываются расходы на страхование кредитов, что предписано МВФ, а также прибыль самого банка. Итого получается 8-13% сверху ставки рефинансирования у регулятора. Поэтому ключевая ставка не работает на удешевление кредита и смягчение денежно-кредитной политики.
- Однако она прекрасно работает в обратную сторону – в ту, где банки наживаются на клиентах. Это депозиты, которых только у населения 22 трлн руб. Чем ниже ключевая ставка ЦБ, тем ниже доходность по вкладам. Тот же Сбербанк опустил ставки до 3,2% максимум по линейке депозитов. Разница с ключевой ставкой впечатляет – где 4,25% и 3,2%.
- Важно и то, что предложение Сбербанка (и других банков из топ-10) ниже инфляции в 3,7-4,2%. То есть ставки становятся отрицательными и уже 32% россиян собираются забирать вклады. А это около 7 трлн руб. – достаточно, чтобы проверить на прочность банковскую систему.
- Низкая ключевая ставка бьет и по государственному долгу. Пока ставка была 5,5%, Минфину удалось занять 1,5 трлн руб. в этом году под приемлемый процент. Высокий уровень ставки позволял иностранным инвесторам зарабатывать на ее разнице со ставкой по облигациям федерального займа (ОФЗ). Для этого они покупали рубли и вкладывали в гособлигации.
- Но после решения опустить ее до 4,25% начались проблемы – Минфин отстает от графика заимствований: ему предстоит занять 1 трлн руб. до октября, но за два месяца из трех удалось привлечь всего 327 млрд. Последние аукционы провалились, а начальник департамента госдолга уволился. Рынок, между тем, сам регулирует ставку не в пользу государства – доходность 10-летних ОФЗ 26228 выросли на 19 базисных пунктов – до 6,21% (на 1,94% больше, чем ставка ЦБ). Если на пике 20 мая оборот торгов облигациями доходил до 93,1 млрд руб., то в августе он сдулся до 18,5 млрд.
- Наконец, рубль. В третьей декаде августа российская валюта резко сдала и подешевела по отношению к доллару и евро – на 22 августа они стоят 74,8 и 88,2 соответственно. Аналитики концентрируются на негативных политических факторах – протесты в Белоруссии и отравление оппозиционера Алексея Навального. Безусловно, эти факторы влияют на рубль так же, как и падающая до 43,75 доллара за баррель нефть. Но у рубля мог быть шанс устоять, если бы у него была поддержка инвесторов в госдолг России. Его, напомним, нет из-за низкой ключевой ставки.
- Таким образом смягчение денежно-кредитной политики в России можно считать ошибкой: оно по причине особой настройки банковской системы не дало доступный кредит гражданам и предприятиям, ударило по вкладам и сбережениям россиян, сделало невыгодным вложения в госдолг иностранных инвесторов и поставило рубль в слабое положение. «Исторически низкая» ставка Набиуллиной рискует обернуться историческим фиаско.
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