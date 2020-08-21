Россияне готовят набег на банки. Каждый третий заберет вклад 273 0 Экономика

Отрицательные ставки по вкладам в банках вынуждают россиян забирать депозиты и искать новые варианты для вложений своих сбережений. Исследование компании IDF Eurasia показало, что 32% вкладчиков собираются снять деньги с накопительного счета в банке. Одновременно с этим количество россиян, готовых терять деньги, но держать их в банке, составляет 43%.