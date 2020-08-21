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Россияне готовят набег на банки. Каждый третий заберет вклад

21 Августа 2020 273 0 Экономика
Россияне готовят набег на банки. Каждый третий заберет вклад

Отрицательные ставки по вкладам в банках вынуждают россиян забирать депозиты и искать новые варианты для вложений своих сбережений. Исследование компании IDF Eurasia показало, что 32% вкладчиков собираются снять деньги с накопительного счета в банке. Одновременно с этим количество россиян, готовых терять деньги, но держать их в банке, составляет 43%.

Доходы ниже инфляции

  • В начале августа средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банков России составляла 4,52%, хотя еще в середине мая банки давали 5,5% годовых. А 17 августа Сбербанк опустил ставку до 3,56% по вкладу «Сохраняй» и до 3,09% по вкладу «Пополняй». При этом уровень официальной инфляции составит по итогам года 3,7-4,2%. Таким образом большинство вкладов убыточны уже сейчас для россиян и ни сохранить, ни пополнить свои сбережения за счет них не удастся.
  • Исследование компании IDF Eurasia показывает, что 32% вкладчиков собираются забрать деньги из банков, если ставки продолжат снижаться. Еще 43% никогда не заберут деньги, видимо, пока банк не лишат лицензии. Колеблющихся 18%, а не знающих, что сказать – 7%.
  • При этом 17% тех, кто закроет депозит, потратят деньги на текущие расходы, а 47% вложат их в евро и доллары, доходность которых в разы выше депозитов в преддверии девальвации доллара. Также 18% вложат деньги в акции, облигации и недвижимость, а 10% – дадут деньги микрофинансовым организациям и автоломбардам.
  • Все это неизменно произойдет: в связи со снижением ключевой ставки ЦБ до 4,25% и возможным ее падением до 3,5% по прогнозу Bank of America, доходность по депозитам будет стремиться к уровню ниже инфляции. В течение года ставка по вкладам может опустить до 3%. Это приведет к тому, что россияне перестанут воспринимать банковские вклады как источник сбережений, предупреждал зампред правления ВТБ Анатолий Печатников.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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