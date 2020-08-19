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Греф зарабатывает. Сбербанк выдает кредиты под 12,9%, а по депозитам платит 3,2%
19 Августа 2020 357 0 Экономика
Российские банки игнорируют тяжелый экономический кризис и пандемию коронавируса – они увеличили разницу между стоимостью кредитов и доходами по депозитам граждан в 2,5 раза. К такому выводу пришли в аналитической компании FrankRG, проанализировав данные 11 крупнейших банков. Так, к примеру, средняя ставка по депозитам в Сбербанке находится на уровне 3,27% – ниже инфляции, а средний процент по кредитам – 12,9%, в три раза выше ключевой ставки ЦБ. Это позволят банкам, несмотря на кризис, делает рекордную прибыль.
Крайне высокие ставки
- Кризис и рекордное снижение ключевой ставки Центробанка до 4,25% не стало поводом для российских банков сократить разницу между процентами по кредитам и депозитам. В среднем 11 крупнейших банков уронили ставки по вкладам до 3,9% – ниже инфляции, которая ожидается на уровне 3,7-4,2% по итогам года, а кредиты для клиентов «с улицы» предлагают в среднем по 9,3%.
- Разница между ставками по кредитам и депозитам выросла в 2,5 раза, тогда как в 2019 году она составляла 1,9 раза. Даже с такой разницей банки заработали 1,7 трлн руб., пишут «Известия». Это на 73% больше, чем в 2018 году. В первом полугодии 2020 года чистая прибыль банков на 70 млрд руб. оказалась выше показателя прошлого года и достигла 630 млрд руб. В Центробанке считают, что маржа банков адекватная и никаких мер не предпринимают. Однако ЦБ традиционно отстаивает интересы банковского сектора.
- Примечательны показатели крупнейшего государственного банка, которое правительство выкупило у Центробанка за средства Фонда национального благосостояния, принадлежащие народу России. Средняя максимальная ставка по вкладам у Сбербанка – 3,27%, а процент по займам – 12,9%. Это рекордная разница среди всех госбанков. У того же ВТБ по депозитам ставка 4%, а по кредитам – 8%.
- Прибыль банков образуется за счет обнищания россиян. По данным исследования Райффайзенбанка, каждый второй гражданин России имеет долг перед банком, а у каждого третьего есть сразу два кредита. Каждый четвертый заемщик находится в кредитном рабстве, отдавая 80% месячного заработка на погашение долга. Также 33% россиян выплачивают ипотеку. Всего россияне на 1 июля должны были 19,909 трлн руб., подсчитывал ЦБ.
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