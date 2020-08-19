Греф зарабатывает. Сбербанк выдает кредиты под 12,9%, а по депозитам платит 3,2% 357 0 Экономика

Российские банки игнорируют тяжелый экономический кризис и пандемию коронавируса – они увеличили разницу между стоимостью кредитов и доходами по депозитам граждан в 2,5 раза. К такому выводу пришли в аналитической компании FrankRG, проанализировав данные 11 крупнейших банков. Так, к примеру, средняя ставка по депозитам в Сбербанке находится на уровне 3,27% – ниже инфляции, а средний процент по кредитам – 12,9%, в три раза выше ключевой ставки ЦБ. Это позволят банкам, несмотря на кризис, делает рекордную прибыль.