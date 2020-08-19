Казна трещит по швам. Минфин уволил главного по госдолгу после провала 560 0 Экономика

Россия нуждается в займах для финансирования дефицита бюджета, который может достигунть 4-5 трлн руб. по итогам года. Но последние недели ведомству категорически не везет: удается занять либо совсем немного и под высокий процент, либо вообще ничего, как это было 18 августа, когда аукцион пришлось отменить. Иностранные инвесторы и российские банки опасаются, что Россия втянется в белорусский конфликт и Запад введет новые санкции. Более того, низкая ключевая ставка Центробанка делает невозможным выгодные спекуляции с госдолгом. На этом фоне Минфин покинул глава департамента госдолга и государственных финансовых активов Константин Вышковский, сообщает Интерфакс.