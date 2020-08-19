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Казна трещит по швам. Минфин уволил главного по госдолгу после провала
19 Августа 2020 560 0 Экономика
Россия нуждается в займах для финансирования дефицита бюджета, который может достигунть 4-5 трлн руб. по итогам года. Но последние недели ведомству категорически не везет: удается занять либо совсем немного и под высокий процент, либо вообще ничего, как это было 18 августа, когда аукцион пришлось отменить. Иностранные инвесторы и российские банки опасаются, что Россия втянется в белорусский конфликт и Запад введет новые санкции. Более того, низкая ключевая ставка Центробанка делает невозможным выгодные спекуляции с госдолгом. На этом фоне Минфин покинул глава департамента госдолга и государственных финансовых активов Константин Вышковский, сообщает Интерфакс.
Первые отставки пошли
- По информации агентства, Вышковский перейдет в ВЭБ, где он начинал карьеру в 1990-х, будучи выпускником Финансовой академии при правительстве РФ. В Минфине чиновник проработал 15 лет, дослужившись до должности главы второго по значению департамента в министерстве. В ВЭБе Вышковский займет должность старшего банкира и будет курировать работу корпорации на рынках заемного капитала.
- Об увольнении стало известно после того, как несколько аукционов по продаже государственного долга России либо не состоялись, либо провалились, либо принесли существенно меньше денег, чем планировал Минфин. С апреля по июнь дефицит федерального бюджета составил 1,635 трлн руб. За то же время правительство заняло 1,5 трлн на его покрытие. В третьем квартале власти собирались занять еще 1 трлн.
- Но за шесть недель до конца квартала занять получилось лишь 327 млрд руб. Это означает, что каждую неделю до октября правительство должно продавать облигации федерального займа на 112 млрд руб. Межу тем сделать это не просто – 18 августа аукцион по продаже не состоялся, поскольку не было ни одного желающего дать России в долг. Все из-за событий в Белоруссии и слухов о возможном вторжении России.
- Дальнейшая стратегия работы с долгом не ясна: иностранных инвесторов вложения в Россию не интересуют, а российские банки готовы были дать 200 млрд руб. на аукционах в конце июля и начале августа, но только если Минфин продаст госдолг с большой скидкой. Однако ведомство этого делать не собирается – себе дороже.
- Остатки казначейства на счетах с прошлого года составляют около 1,1 трлн руб. Этих денег должно хватить на 11 недель финансирования бюджетного дефицита. Правда, с ними тоже есть проблема – сразу вывести несколько десятков миллиардов, не говоря о сотнях, со счетов в банках будет проблематично.
- Поэтому Минфину придется и дальше резать бюджет, сокращая первым делом расходы на восстановление экономики в 5 трлн руб. При этом высокие цены на нефть бюджет не спасут – в июле они поднялись до 45 долларов за баррель, но из-за падения добычи на 2,8 млн баррелей в бюджет не получил необходимый доход. С такими объемами экспорта бюджет сводится без дефицита при цене 67 долларов за баррель, а не 42,5 доллара. Тем временем дыра в бюджете увеличивается от месяца к месяцу: в мае это было 520 млрд руб., в июне – 682 млрд, в июле – 699 млрд.
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