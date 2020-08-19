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Лукашенко провоцирует Путина на ввод войск в Белоруссию
19 Августа 2020 402 0 Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается спастись в политическом кризисе, который спровоцировало его переизбрание на новый срок. Одна из целей белорусского политика – втянуть во внутренний конфликт Россию. Для этого Лукашенко призывает «штыки» президента Владимира Путина. При этом он прибегает к образу внешней угрозы с Запада и представляет оппозицию как марионеток иностранных государств.
Нагнетание угрозы Запада
- На совещании Совета безопасности во вторник, 18 августа, Лукашенко заявил о скоординированной внешней угрозе со стороны Запада. По его словам, боевые подразделения развернуты на западных границах и это вынуждает «действовать соответствующим образом». В частности, Минск развернул подразделения армии на западных рубежах и привел их в полную боеготовность.
- При этом Лукашенко выразил «сожаление», что спецназ не может встать на защиту границ, и вынужден подавлять внутренние протесты. О протестующих он сказал, что эта часть белорусского общества, которая все делает специально. Оппозиция, по словам Лукашенко, намерена к 2030 году выйти из Союзного государства с Россией, ОДКБ и добиться вступления в НАТО. Также она добьется пограничного и таможенного контроля на границе с Россией. Следует отметить, что представители оппозиции ничего подобного пока не заявляли, поскольку на момент высказывания Лукашенко координационный совет даже не успел сформироваться.
- Лукашенко раскритиковал и мирный характер протестов – это «ширма», попытка «убаюкать» власть и силовые структуры. «И требуют ни много ни мало – передать им власть», – сказал Лукашенко. Он оценил это требование как попытку захвата власти.
- После Совбеза Лукашенко снова созвонился с президентом России Владимиром Путиным, который успел переговорить с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. От обоих Путин потребовал не вмешиваться во внутренний конфликт Белоруссии и пропустил мимо замечания о насилии над гражданами страны и необходимости политического диалога.
- О чем говорили Путин и Лукашенко, не сообщается, но вечером в Минске приземлился спецсамолет авиации ФСБ России, на котором перемещается глава спецслужбы Александр Бортников.
- Путин не рискуют из-за санкций вмешиваться в белорусский политический кризис. По словам источников, он предлагает Лукашенко отойти от власти через изменение конституции и новые выборы парламента и президента. Евросоюз дал белорусскому президенту время урегулировать кризис до 27 августа. Если ситуация не изменится, Евросоюз намерен ввести санкции против самого Лукашенко и его окружения. Интрига сохраняется.
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