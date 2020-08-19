Лукашенко провоцирует Путина на ввод войск в Белоруссию 402 0 Политика

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается спастись в политическом кризисе, который спровоцировало его переизбрание на новый срок. Одна из целей белорусского политика – втянуть во внутренний конфликт Россию. Для этого Лукашенко призывает «штыки» президента Владимира Путина. При этом он прибегает к образу внешней угрозы с Запада и представляет оппозицию как марионеток иностранных государств.