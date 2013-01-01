ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах наступило «время первых»?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях России.

На этой неделе в субъектах федерации очень многое было сделано «впервые в России» в сфере импортозамещения высокотехнологичной продукции. Кроме того, были реализованы уникальные по масштабам и значению для развития страны инфраструктурные проекты и проекты в сфере использования природных ресурсов.

1.В Республике Крым на полную мощность заработали Балаклавская и Таврическая ТЭС.

2.В Брянской области запустили серийное производство транзисторов и микросхем для цифровой техники.

3.В ЯНАО стартовало полномасштабное освоение Харасавэйского месторождения «Газпрома».

4.Во Владимирской области создали аналог самого дорогого в мире препарата для лечения патологий крови.

5.В ЕАО соединили российскую и китайскую часть первого железнодорожного моста через Амур.

6.В Москве стартовало строительство первой в России 3D-фабрики деталей для локомотивов.

7.В Москве выпустили первый российский UHF чип - идентификатор объектов.

8.В Петербурге создан первый в России испытательный стенд криогенного оборудования для заводов СПГ.

9.В Ивановской области создано первое в России цифровизованное производство композитных материалов.

10.В Краснодарском крае открыли первое в ЮФО производство проволочных изделий.

И это далеко не все хорошие новости.

В Краснодарском крае ввели в эксплуатацию новую подстанцию «Порт», которая обеспечит работу нового порта «Тамань» и Крымского моста, в Иркутской области впервые в России применили «супервагоны» для транспортировки сжиженных газов, которые увеличат объемы перевозок углеводородов по Восточно-Сибирской железной дороге, а в Ростовской области запустили производство первых электробусов «Elebus-TIGARBO» для парков и выставочных центров.

Все подробности – на страницах «Капитала страны».

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»