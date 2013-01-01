ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах наступило «время первых»?
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях России.
На этой неделе в субъектах федерации очень многое было сделано «впервые в России» в сфере импортозамещения высокотехнологичной продукции. Кроме того, были реализованы уникальные по масштабам и значению для развития страны инфраструктурные проекты и проекты в сфере использования природных ресурсов.
1.В Республике Крым на полную мощность заработали Балаклавская и Таврическая ТЭС.
2.В Брянской области запустили серийное производство транзисторов и микросхем для цифровой техники.
3.В ЯНАО стартовало полномасштабное освоение Харасавэйского месторождения «Газпрома».
4.Во Владимирской области создали аналог самого дорогого в мире препарата для лечения патологий крови.
5.В ЕАО соединили российскую и китайскую часть первого железнодорожного моста через Амур.
6.В Москве стартовало строительство первой в России 3D-фабрики деталей для локомотивов.
7.В Москве выпустили первый российский UHF чип - идентификатор объектов.
8.В Петербурге создан первый в России испытательный стенд криогенного оборудования для заводов СПГ.
9.В Ивановской области создано первое в России цифровизованное производство композитных материалов.
10.В Краснодарском крае открыли первое в ЮФО производство проволочных изделий.
И это далеко не все хорошие новости.
В Краснодарском крае ввели в эксплуатацию новую подстанцию «Порт», которая обеспечит работу нового порта «Тамань» и Крымского моста, в Иркутской области впервые в России применили «супервагоны» для транспортировки сжиженных газов, которые увеличат объемы перевозок углеводородов по Восточно-Сибирской железной дороге, а в Ростовской области запустили производство первых электробусов «Elebus-TIGARBO» для парков и выставочных центров.
Все подробности – на страницах «Капитала страны».
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»
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