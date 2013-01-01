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В Москве стартовало строительство первой в России 3D-фабрики деталей для локомотивов

Мар 18
Москва Центральный федеральный округ
В Москве стартовало строительство первой в России 3D-фабрики деталей для локомотивов

Новое производство комплектующих для транспортного машиностроения российская компания "2050.Аддитивные технологии" ("2050.АТ") размещает на площадке бывшего московского ликеро-водочного завода "Кристалл".
На площадке уже созданы два цеха. В «чистом» цехе размещены девять 3D-принтеров и рабочие места инженеров по 3D-печати и 3D-дизайну, а второй цех предназначен для обработки готовых изделий.

К концу первого полугодия 2019 года планируется разместить до 50 промышленных принтеров, печатающих изделия по технологии FDM – послойного наращивания изделия из расплавленной пластиковой нити. При этом 10- 15 принтеров будут печатать изделия больших размеров.

По словам гендиректора ГК "2050.digital" Игоря Бевзюка, ключевая цель "2050.АТ" - создать первую отечественную цифровую платформу аддитивного производства с собственным каталогом 3D-моделей, привлечь профессиональных производителей со всевозможными компетенциями в 3D-печати, дать заказчикам уверенность в том, что деталь будет изготовлена в срок и с требуемым качеством.

Аналогичные платформы уже существуют на западных рынках, с развитием 3D-рынка потребность в них возникла и в России.

В настоящее время у "2050.АТ" имеется возможность печатать несколько сотен деталей - от всевозможных кнопок, ручек, держателей, втулок и креплений до уникальных элементов интерьера кабины локомотива. 3D-модели этих комплектующих уже имеются в базе данных. Это в том числе и металлические изделия - в текущем году компания уже опробовала производство такой детали на 3D-принтере.

В конце прошлого года компания «2050.АТ» принимала участие в изготовлении комплектующих для локомотивов типа 4ЭС5К «Ермак». Совместно с российским производителем промышленных принтеров для 3D-печати металлами компанией Additive Solutions сотрудники «2050.АТ» запустили производство металлических изделий из нержавеющей стали марки 316L методом 3D-печати.

Группа компаний «2050.digital» объединяет под своим брендом ряд перспективных стартапов в области цифровых технологий, а ее крупнейшими партнерами являются АО «Трансмашхолдинг» и ГК «ЛокоТех».

Москва, Центральный федеральный округ



 
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