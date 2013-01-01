В Петербурге создан первый в России испытательный стенд криогенного оборудования для заводов СПГ



Второй на территории Европы постоянно действующий стенд, созданный госкорпорацией «Росатом», позволит проводить испытания всей линейки криогенных насосов для среднетоннажного СПГ и судовых систем российских и зарубежных проектов.

Стенд создан в Санкт-Петербурге на базе АО "НИИЭФА" по заказу АО «ОКБМ Африкантов» - обе эти компании входят в подразделения «Росатома». Он позволяет проводить приемочные и сертификационные испытания СПГ-насосов на среде жидкого азота, обеспечивая контроль всех необходимых характеристик.

«Создание отечественной стендово-испытательной базы является одним из важных условий в процессе импортозамещения оборудования для СПГ-проектов. Уже сегодня наши предприятия ведут процесс изготовления насосного и теплообменного оборудования и активно обсуждают с партнерами расширение сотрудничества. Запуск в работу стенда в НИИЭФА позволяет обеспечить проведение необходимых испытаний оборудования для данных проектов», — отметил генеральный директор АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов.

Производство оборудования для СПГ- проектов - одно из ключевых направлений развития неатомных бизнесов в АО «Атомэнергомаш». В настоящее время идет изготовление первых российских СПГ-насосов и витых теплообменников для четвертой линии проекта «Ямал СПГ». В дальнейшем будет локализована широкая линейка оборудования для проектов крупнотоннажного производства СПГ, ледоколов на СПГ и танкеров-газовозов, осуществляющих перевозку СПГ.

Создание отечественного оборудования и технологий производства, хранения и транспортировки сжиженного природного газа – одна из приоритетных задач, поставленных Президентом РФ. Для ее решения Правительством РФ утверждена разработанная Минпромторгом России Дорожная карта по локализации критически важного оборудования для средне- и крупнотоннажного производства СПГ и строительства осуществляющих транспортировку СПГ судов-газовозов. Мероприятия дорожной карты предусматривают локализацию всего спектра ключевого СПГ оборудования, строительство полигонов для его испытаний, создание российских стандартов и нормативной базы, а также разработку отечественных технологий в части средне- и крупнотоннажного сжижения газа.

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ