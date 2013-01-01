В ЯНАО стартовало полномасштабное освоение Харасавэйского месторождения



К 2030 году на Ямале будет добываться 310-360 миллиардов кубических метров газа для потребления внутри страны и для поставок на экспорт по "Северному потоку-1" и "Северному потоку-2".

В режиме телемоста старт работы месторождения на полуострове Ямал с запасами газа в 2 триллиона кубометров дал Президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что Харасавэйское месторождение откроет новые горизонты для развития отрасли, комплексного освоения территорий Ямала, для укрепления экспортного потенциала и для дальнейшей газификации самой России, в целом для роста национальной экономики.

Первоочередным объектом освоения Харасавэйского месторождения станут сеноман-аптские залежи, начало добычи запланировано на 2023 год, ее проектный уровень — 32 миллиарда кубометров газа в год. В дальнейшем предполагается освоение более глубоких неоком-юрских залежей.

Пятая часть запасов месторождения приходится на шельф в акватории Карского моря. Для разработки морской части я с берега будут построены скважины с горизонтальным окончанием.

Проектом предусмотрено строительство установки комплексной подготовки газа, дожимной компрессорной станции, кустов эксплуатационных газовых скважин, транспортной и энергетической инфраструктуры.

Запасов Харасавэйского месторождении (2 трлн куб. м) и соседнего Бованенковского месторождения (почти 7 трлн. куб. м) хватит для того, чтобы добывать здесь газ до 2131 года. А общие запасы 16 трлн куб. м. на полуострове Ямал обеспечивают возможность работы на многие десятилетия вперед.

Ямало-Ненецкий автономный округ, Уральский федеральный округ