В ЯНАО стартовало полномасштабное освоение Харасавэйского месторождения "Газпрома"
К 2030 году на Ямале будет добываться 310-360 миллиардов кубических метров газа для потребления внутри страны и для поставок на экспорт по "Северному потоку-1" и "Северному потоку-2".
Первоочередным объектом освоения Харасавэйского месторождения станут сеноман-аптские залежи, начало добычи запланировано на 2023 год, ее проектный уровень — 32 миллиарда кубометров газа в год. В дальнейшем предполагается освоение более глубоких неоком-юрских залежей.
Пятая часть запасов месторождения приходится на шельф в акватории Карского моря. Для разработки морской части я с берега будут построены скважины с горизонтальным окончанием.
Проектом предусмотрено строительство установки комплексной подготовки газа, дожимной компрессорной станции, кустов эксплуатационных газовых скважин, транспортной и энергетической инфраструктуры.
Запасов Харасавэйского месторождении (2 трлн куб. м) и соседнего Бованенковского месторождения (почти 7 трлн. куб. м) хватит для того, чтобы добывать здесь газ до 2131 года. А общие запасы 16 трлн куб. м. на полуострове Ямал обеспечивают возможность работы на многие десятилетия вперед.
Ямало-Ненецкий автономный округ, Уральский федеральный округ
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