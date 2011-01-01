Во Владимирской области создали аналог самого дорогого в мире препарата для лечения патологий крови



С выходом на рынок первого в мире биоаналога экулизумаба у России появится возможность обеспечить всех нуждающихся в этом лекарстве российских пациентов, а также прекратить существующую с 2011 года монополию американского производителя.

Российский аналог оригинального препарата экулизумаба официально зарегистрирован и получил название «Элизарий». Он отличается от оригинала «Солириса» улучшенным профилем безопасности благодаря использованию современных методов очистки.

Российская компания во Владимирской области в течение пяти лет вела работу над созданием препарата и получила поддержку Минпромторга РФ в рамках госпрограммы "Фарма-2020".

Россия стала первой страной в мире, сумевшей наладить полный цикл производства препарата экулизумаба, включая производство субстанции для него.

Экулизумаб применяется для лечения редких заболеваний - пароксизмальной ночной гемоглобинурии (ПНГ) и атипичного гемолитико-уремического синдрома (аГУС).

Год лечения одного пациента с ПНГ в России составляет 26-27 миллионов рублей, пациента с аГУС - 35-37 миллионов рублей. В мире стоимость годового курса применения экулизумаба достигает 45 миллионов рублей в пересчете на российскую валюту.

Расходы бюджета на покупку оригинального препарата для российских больных в 2018 году составили 8,3 миллиарда рублей, что превышает треть расходов на лечение всех орфанных заболеваний.

По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, созданный при поддержке государства российской фармацевтической компанией «Генериум» препарат будет стоить на четверть дешевле оригинала, а средства, полученные от реализации проекта, будут использованы для дальнейшего развития отечественной биофармацевтики.

Владимирская область, Центральный федеральный округ