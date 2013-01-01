В Москве выпустили первый российский UHF чип - идентификатор объектов



Российская компания «Микрон» в Зеленограде произвела пилотную партию чипа MIK_NT1025M, который позволит полностью локализовать производство RFID меток на территории России.

Первый заместитель генерального директора ПАО «Микрон» Виталий Студитских отметил, что на рынок выведен новый отечественный чип, который позволит полностью локализовать на территории России производство RFID меток, необходимых для цифровизации производства в соответствии с задачами госпрограммы «Цифровая экономика».

«Микрон» вошел в число десяти компаний мира, которые в настоящее время массово производят чипы для UHF меток. В новом производстве имеется значительный экспортный потенциал, ведь стоимость российского чипа сопоставима с зарубежными аналогами подобного функционала.

Чип MIK_NT1025M представляет собой однокристальный микроконтроллер с пользовательской памятью 64-бит и памятью EPC 192 бит и позволяет записать в метку как уникальный идентификатор объекта, так и различные характеристики маркированного объекта.

«RFID — одна из базовых технологий, которая используется при идентификации объектов физического мира для их интеграции в цифровую экономику и имеет широкое применение в различных отраслях — от логистики до автоматизации производства, — подчеркнул руководитель проектов ПАО „Микрон“ Владислав Силантьев. — Данный микрочип позволит успешно заместить используемые аналоги зарубежных производителей. Он является физической основой решений и систем умного города и умного производства, маркировки различных объектов, управления доступом и многого другого».

Радиус действия чипа до десяти метров позволяет применять его для автоматизации различных процессов, в том числе отслеживания товаров на складе, движения компонентов в сборочном производстве, инвентаризации, контроля доступа.

Москва, Центральный федеральный округ