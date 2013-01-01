В Москве выпустили первый российский UHF чип - идентификатор объектов
Российская компания «Микрон» в Зеленограде произвела пилотную партию чипа MIK_NT1025M, который позволит полностью локализовать производство RFID меток на территории России.
«Микрон» вошел в число десяти компаний мира, которые в настоящее время массово производят чипы для UHF меток. В новом производстве имеется значительный экспортный потенциал, ведь стоимость российского чипа сопоставима с зарубежными аналогами подобного функционала.
Чип MIK_NT1025M представляет собой однокристальный микроконтроллер с пользовательской памятью 64-бит и памятью EPC 192 бит и позволяет записать в метку как уникальный идентификатор объекта, так и различные характеристики маркированного объекта.
«RFID — одна из базовых технологий, которая используется при идентификации объектов физического мира для их интеграции в цифровую экономику и имеет широкое применение в различных отраслях — от логистики до автоматизации производства, — подчеркнул руководитель проектов ПАО „Микрон“ Владислав Силантьев. — Данный микрочип позволит успешно заместить используемые аналоги зарубежных производителей. Он является физической основой решений и систем умного города и умного производства, маркировки различных объектов, управления доступом и многого другого».
Радиус действия чипа до десяти метров позволяет применять его для автоматизации различных процессов, в том числе отслеживания товаров на складе, движения компонентов в сборочном производстве, инвентаризации, контроля доступа.
Москва, Центральный федеральный округ
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