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В ЕАО соединили российскую и китайскую часть первого железнодорожного моста через Амур

Мар 21
Москва Центральный федеральный округ
В ЕАО соединили российскую и китайскую часть первого железнодорожного моста через Амур

Завершены инженерные работы на российской части моста длиной более 2,2 километра и пропускной способностью около 21 миллиона тонн в год.
Первый железнодорожный мост между Россией и Китаем начали строить в 2014 году. Общий объем инвестиций составляет порядка 19 млрд рублей. Китайская часть моста протяженностью 1,8 километра была построена еще в прошлом году, а теперь завершены инженерные работы на работы и на российской части протяженностью чуть более 300 метров.

В настоящее время ведутся работы по установке остальных поперечных стальных конструкций. По словам главного инженера моста Ли Хуачао, которые приводит РИА Новости, полностью строительство планируется завершить в июле этого года и до конца 2019-го открыть движение поездов.

Российские и китайские власти рассчитывают, что ввод в эксплуатацию моста через Амур даст импульс для развития торговых отношений и автотуризма.

Мост соединит Еврейскую автономную область и китайскую провинцию Хэйлунцзян. Он станет кратчайшим путем для экспорта в Китай железорудного концентрата Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината. Общая протяженность всего трансграничного мостового перехода составит 19,5 км (13,5 км в РФ и 6 км в КНР).

Этот мост - первый, но не последний трансграничный переход через реку Амур. Сегодня в России обсуждаются перспективы создания международного транспортного коридора из Амурской области через пункт пропуска «Джалинда — Мохэ». Он позволит сократить путь экспортных перевозок на две тысячи километров, снизить нагрузку на Транссиб, БАМ и порты Хабаровского и Приморского краев. Потенциальный объем российско-китайских перевозок в этом направлении к 2030 году, по прогнозам, может достигать 60 млн тонн.

Еврейская автономная область, Сибирский федеральный округ



 
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