В Ивановской области создано первое в России цифровизованное производство композитных материалов
На Ивановской композитной мануфактуре функции среднего менеджмента выполняет it-программа, установленная на планшетных компьютерах сотрудников производства, а заказ на производство может быть принят из любой точки мира.
Принципы организации современного инновационного производства, планы развития и варианты господдержки Ивановской композитной мануфактуры обсудили в ходе визита на предприятие губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского.
На «Ивановской композитной мануфактуре» сегодня производят офисную мебель из карбона - столы, кресла, стойки ресепшн, элементы конструкции сверхлегких велосипедов и электровелосипедов, корпуса для съемочного оборудования, предметы быта с элементами интернета вещей.
В дальнейшем здесь планируется выпускать скейтборды и лонгборды под собственным брендом. При производстве этих изделий используются легкие сверхпрочные и гибкие композитные материалы.
Уникальность экономики предприятия в том, что здесь нет конкретной номенклатуры. Производство может быть перенастроено в любой день под ту или иную продукцию. «Ивановская композитная мануфактура» ориентируется на кастомизацию – быстрое и недорогое изготовление изделий под конкретного заказчика, в индивидуальном дизайне, цветах и формах. Основная часть продукции поставляется на внутренний российский рынок, но есть и заказы от зарубежных компаний.
Ивановская область, Центральный федеральный округ
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