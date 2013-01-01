В Ивановской области создано первое в России цифровизованное производство композитных материалов



На Ивановской композитной мануфактуре функции среднего менеджмента выполняет it-программа, установленная на планшетных компьютерах сотрудников производства, а заказ на производство может быть принят из любой точки мира.

По словам инвестора компании Кирилла Игнатьева, производительность инновационного предприятия, разместившегося на площади 1,2 тысячи квадратных метров аналогична производительности традиционного текстильного производства, занимающего площадку в 15 тысяч квадратных метров.

Принципы организации современного инновационного производства, планы развития и варианты господдержки Ивановской композитной мануфактуры обсудили в ходе визита на предприятие губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского.

На «Ивановской композитной мануфактуре» сегодня производят офисную мебель из карбона - столы, кресла, стойки ресепшн, элементы конструкции сверхлегких велосипедов и электровелосипедов, корпуса для съемочного оборудования, предметы быта с элементами интернета вещей.

В дальнейшем здесь планируется выпускать скейтборды и лонгборды под собственным брендом. При производстве этих изделий используются легкие сверхпрочные и гибкие композитные материалы.

Уникальность экономики предприятия в том, что здесь нет конкретной номенклатуры. Производство может быть перенастроено в любой день под ту или иную продукцию. «Ивановская композитная мануфактура» ориентируется на кастомизацию – быстрое и недорогое изготовление изделий под конкретного заказчика, в индивидуальном дизайне, цветах и формах. Основная часть продукции поставляется на внутренний российский рынок, но есть и заказы от зарубежных компаний.

Ивановская область, Центральный федеральный округ