В Республике Крым на полную мощность заработали Балаклавская и Таврическая ТЭС
В пятую годовщину воссоединения Крыма с Россией ввели в эксплуатацию вторые блоки этих электростанций, тем самым обеспечив 90 процентов текущего энергопотребления всего полуострова.
«Сегодня общий объем энергопотребления в Крыму составляет где-то 1000-1100 МВт. С учетом ввода новых объектов общий энергетический ресурс Крыма и Севастополя составит порядка 2070 МВт. Таких объемов будет достаточно не только для покрытия собственных потребностей с учетом планов развития Крымского полуострова, но и при необходимости для передачи в соседние регионы», - отметил Президент России Владимир Путин, который дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС.
Суммарная мощность двух электростанций оценивается в 940 МВт. Каждая электростанция оснащена двумя современными парогазовыми энергоблоками ПГУ-235 МВт и использует природный газ в качестве основного вида топлива.
На энергообъектах установлено оборудование российского производства - газовые турбины ТПЭ-180, котлы-утилизаторы П-149, паровые турбины К-80-7.4, блочные трансформаторы и сухие вентиляторные градирни. Это сейсмостойкое оборудование способно выдержать землетрясение амплитудой 9 баллов.
Помимо самих электростанций были построены десятки километров линий электропередачи и 347 км газопровода высокого давления из Краснодарского края.
Республика Крым, Крымский федеральный округ
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