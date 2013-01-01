В Республике Крым на полную мощность заработали Балаклавская и Таврическая ТЭС



В пятую годовщину воссоединения Крыма с Россией ввели в эксплуатацию вторые блоки этих электростанций, тем самым обеспечив 90 процентов текущего энергопотребления всего полуострова.

В 2014 году собственная генерация в Крыму составляла 160 МВт. И даже с учетом поставок с Украины, этого было недостаточно для устойчивого энергоснабжения потребителей региона для развития промышленности, бизнеса, туризма.

«Сегодня общий объем энергопотребления в Крыму составляет где-то 1000-1100 МВт. С учетом ввода новых объектов общий энергетический ресурс Крыма и Севастополя составит порядка 2070 МВт. Таких объемов будет достаточно не только для покрытия собственных потребностей с учетом планов развития Крымского полуострова, но и при необходимости для передачи в соседние регионы», - отметил Президент России Владимир Путин, который дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС.

Суммарная мощность двух электростанций оценивается в 940 МВт. Каждая электростанция оснащена двумя современными парогазовыми энергоблоками ПГУ-235 МВт и использует природный газ в качестве основного вида топлива.

На энергообъектах установлено оборудование российского производства - газовые турбины ТПЭ-180, котлы-утилизаторы П-149, паровые турбины К-80-7.4, блочные трансформаторы и сухие вентиляторные градирни. Это сейсмостойкое оборудование способно выдержать землетрясение амплитудой 9 баллов.

Помимо самих электростанций были построены десятки километров линий электропередачи и 347 км газопровода высокого давления из Краснодарского края.

Республика Крым, Крымский федеральный округ