В Краснодарском крае ввели в эксплуатацию новую подстанцию «Порт»
Мар 19
Электроподстанция мощностью 432 МВА и линии электропередачи общей протяженностью 188 км обеспечат работу Крымского моста, развитие морского порта «Тамань» и промышленного потенциала Кубани.
При строительстве подстанции было применено самое современное цифровое оборудование преимущественно российского производства.
Контроль и управление основного оборудования и вспомогательных систем на новом энергообъекте обеспечивает автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУТП), которая обрабатывает более 6,5 тысяч сигналов основного оборудования, телесигналов и телеизмерений. Телеуправление и переключение оборудование на подстанции осуществляется диспетчером с автоматизированного рабочего места.
Подстанция «Порт» позволит повысить надежность энергоснабжения Краснодарского края.
Краснодарский край, Южный федеральный округ
19 Мар 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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