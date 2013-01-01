В Краснодарском крае ввели в эксплуатацию новую подстанцию «Порт»



Электроподстанция мощностью 432 МВА и линии электропередачи общей протяженностью 188 км обеспечат работу Крымского моста, развитие морского порта «Тамань» и промышленного потенциала Кубани.

При строительстве подстанции было применено самое современное цифровое оборудование преимущественно российского производства.

Контроль и управление основного оборудования и вспомогательных систем на новом энергообъекте обеспечивает автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУТП), которая обрабатывает более 6,5 тысяч сигналов основного оборудования, телесигналов и телеизмерений. Телеуправление и переключение оборудование на подстанции осуществляется диспетчером с автоматизированного рабочего места.

Подстанция «Порт» позволит повысить надежность энергоснабжения Краснодарского края.

Краснодарский край, Южный федеральный округ