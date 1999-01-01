В Краснодарском крае открыли первое в ЮФО производство проволочных изделий



Четвертую очередь Абинского металлургического завода построили за два с половиной года, инвестировав в проект 1,2 млрд рублей и создав еще 600 рабочих мест.

Участвовавший в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию цеха по производству метизных изделий на «АЭМЗ» полпред Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов отметил, что открытие этого производства – весомый вклад в модернизацию и развитие металлургической отрасли всего Юга России.

В метизном цехе будут выпускать рифленую, оцинкованную и сварочную проволоку, изготовленную методом волочения. В первый год работы объём производства составит 60-65 тысяч тонн, в дальнейшем он будет существенно увеличен.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подчеркнул, что запуск этого современного высокотехнологичного производства позволит обеспечить большую часть потребности в проволоке предприятий ЮФО и вытеснить с рынка импортные аналоги.

Сегодня продолжается развитие производственной площадки «АЭМЗ», строительство в 2007 году с создания сталепрокатного производства. На заводе уже трудятся 3,5 тысячи человек.

В конце 2019 ода планируется запуск пятой очереди завода по изготовлению уникальной для России продукции - проволоки с алюмоцинковым покрытием. В результате реализации этого инвестиционного проекта стоимостью 2,9 млрд рублей будет создано производство мощностью 24 тысячи тонн проволоки в год и еще 400 новых рабочих мест.

Краснодарский край, Южный федеральный округ