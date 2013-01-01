В Иркутской области впервые в России применили «супервагоны» для транспортировки сжиженных газов



Инновационные железнодорожные цистерны, построенные НПК «Объединённая Вагонная Компания» по спецзаказу группы «Тексол», загрузили партией сжиженных углеводородных газов (СУГ) с Усть-Кутинского месторождения, разрабатываемого «Иркутской нефтяной компанией».

Цистерны построены по заказу партнёра ИНК группы Тексол - одного из крупнейших частных железнодорожных операторов Республики Казахстан, специализирующегося на транспортировке сжиженного углеводородного газа,

Вагон представляет собой сочлененную конструкцию с тремя тележками, на которой расположены два котла с общим объемом более 163 кубометров. Размеры нового вагона-цистерны идентичны двум типовым четырехосным цистернам, которые сегодня широко используются всеми производителями и потребителями СУГ.

Уникальная конструкция позволит свободно проходить все сложные участки Восточно-Сибирской железной дороги.

Поставка всех заказанных цистерн будет завершена в четвертом квартале этого года. Применение инновационных вагонов позволит "Иркутской нефтяной компании" более чем на четверть увеличить объёмы отгрузки углеводородного сырья. Всего до конца года ИНК планирует отгрузить потребителям более 150 тыс. тонн СПБТ - технической смести пропана и бутана.

«ИНК - первая и пока единственная компания в России, которая будет использовать эти цистерны для перевозки сжиженного газа. Мы сразу оценили их преимущества. ИНК и Тексол заключили договор долгосрочной аренды на 400 таких цистерн. Это закроет потребности в перевозке всего объема продукции, произведенной на установке подготовки газа на Ярактинском месторождении». - отметил коммерческий директор ИНК Владимир Асмаковец.

Масштабный газовый проект с общим объемом инвестиций 450 млрд рублей Иркутская нефтяная компания поэтапно реализует с 2014 года.

В проект уже инвестировано около 70 млрд рублей. На первом этапе построены установки подготовки природного и попутного нефтяного газа для получения СПБТ на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении, а также продуктопровод от месторождения до города Усть-Кута длиной 193 км и комплекс приема, хранения и отгрузки сжиженных углеводородных газов. Трубопровод рассчитан на одновременный транспорт смеси пропана, бутана и этана. Эта технически сложная задача впервые в России реализована в Иркутской области. Сегодня ведется отгрузка СПБТ железнодорожным транспортом в соседние регионы, Западную Сибирь, Центральную Россию, а также в страны СНГ, Монголию, Польшу и другие страны ЕС.

В рамках второго этапа газового проекта, который ИНК реализует с 2018 года, будут построены две установки комплексной подготовки газа на Ярактинском месторождении и одна на Марковском месторождении, а также газофракционирующая установка в окрестностях Усть-Кута.

Третий этап проекта ИНК включает первый в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке завод по производству полимеров из этана, для реализации проекта привлечена японская инжиниринговая компания Toyo Engineering Corporation. Плановый объем производства товарной продукции – 650 тыс. тонн в год.

Иркутская область, Сибирский федеральный округ