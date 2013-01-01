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В Брянской области запустили серийное производство транзисторов и микросхем для цифровой техники

Мар 20
Москва Центральный федеральный округ
В Брянской области запустили серийное производство транзисторов и микросхем для цифровой техники

Впервые в России «Группа Кремний ЭЛ» начала выпускать комплектующие с проектными нормами 500 нанометров, которые используются в блоках вторичного в ноутбуках, смартфонах, фотоаппаратах и автомобильных видеорегистраторах.
«До сих пор в России отсутствовало современное конкурентоспособное производство таких интегральных микросхем и транзисторов для цифровой техники. Так что внутренний рынок сегодня почти на 95% зависит от иностранных поставщиков. Благодаря поддержке от Фонда развития промышленности мы сможем заместить зарубежную продукцию и предоставить российским производителям качественные отечественные микросхемы и транзисторы», — заявил генеральный директор «Группа Кремний ЭЛ» Олег Данцев.

В 2017 году ФРП предоставил этой компании заем на сумму 200 млн рублей по программе «Конверсия».С помощью заемных средств было приобретено современное высокотехнологичное оборудование, в том числе сканирующий электронный микроскоп, многоканальная измерительная система, установка безмаскового совмещения и экспонирования, линия сборки. Использование современного оборудования позволило выйти на более высокий технологический уровень, улучшить качество, временные и частотные характеристики изделий.

Общий размер инвестиций в проект инновационного производства электроники составил более 400 млн рублей. В результате реализации этого проекта зависимость российских потребителей от импортных поставок транзисторов и интегральных микросхем снизится до 30%.

К 2022 году «Группа Кремний ЭЛ» планирует выпустить транзисторы и микросхемы на сумму более 825 млн рублей. Основными потребителем готовой продукции станут производители техники ПТЗ «Телта», «Концерн радиостроения «Вега», а также концерны «Алмаз-Антей», «Созвездие», «Авиаприборостроение», «Роскосмос», «Росатом».

В дальнейшем компания планирует освоить серийное производство интегральных микросхем и транзисторов: с проектными нормами 350 нанометров, которые применяются для более сложных изделий.

Брянская область, Центральный федеральный округ



 
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