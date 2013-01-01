ТОП-10 достижений недели: как в России создавали медицинские, научные и промышленные кластеры?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов России.

На этой неделе Россия заявила о ряде «прорывных» технологий в области медицины и локализовала производство жизненно важных препаратов. Благодаря прошедшей в Екатеринбурге Х Международной промышленной выставке «Иннопром» активизировалось объединение регионов с целью укрепления производственных связей и расширения выпуска импортозамещающей продукции. Заключено несколько крупных инвестиционных соглашений в области развития инноваций, цифровизации, логистики. Дан старт модернизации нескольких стратегически важных объектов. Продолжилась миссия по спасению амурских леопардов.

1. В Бурятии началось производство уникального заменителя живой кожи для лечения ран и ожогов

2. Свердловская и Челябинская области вместе с Башкортостаном создали Уральский промышленный кластер

3. В Рязанской области локализуют производство трех ключевых американских вакцин

4. В Нижегородской области запущено крупнейшее в России производство порошковой металлургии

5. В Приамурье открыли движение по новому железнодорожному мосту через Лену в рамках модернизации БАМа

6. В Новосибирске создан кластер разработчиков и производителей ультразвуковой медицинской техники

7. В Томской области спустили на воду две уникальные экологичные нефтеналивные баржи для Якутии

8. В Кемеровской области начали отработку лавы с рекордными запасами угля

9. В Приморье приступили к созданию центра разведения леопардов за 4,5 млн евро

10. В Тюменской области дан старт реконструкции аэропорта Нового Уренгоя

Кроме того, в Екатеринбурге президент РоссииВладимир Путин выступил на Глобальном саммите производства и индустриализации, а в Санкт-Петербурге состоялся Международный военно-морской салон.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»