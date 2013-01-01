В Санкт-Петербурге открылся Международный военно-морской салон



В Санкт-Петербурге 10 июля начал работу IX Международный военно-морской салон (МВМС). В главном профильном событии года принимают участие официальные делегации и представители отраслевых предприятий более чем из 30 государств.

Организатором МВМС-2019 является министерство промышленности и торговли РФ при участии Минобороны РФ, министерства иностранных дел РФ, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, правительства Санкт-Петербурга и Рособоронэкспорта.

Экспозиция салона размещена в павильонах выставочного комплекса «Ленэкспо» общей площадью свыше 15 тыс. кв. метров, а также на открытых площадях и акватории Финского залива. Выставку традиционно составляют боевые корабли, а также технические новинки в сфере радиолокации, связи и вооружения.

Военно-морской салон-2019 демонстрирует возможности предприятий по проектированию и производству военно-морской и морской техники, вооружения, судового оборудования, комплектующих систем, элементов и материалов. Среди тематических разделов выставки - кораблестроение, морская авиация, инфраструктура базирования и обеспечения флота и т.д.

Посетители МВМС имеют возможность осмотреть новейшие образцы российской техники, подняться на борт боевых кораблей, ознакомиться с новыми разработками. Кроме того, в рамках форума запланированы конференции, круглые столы, деловые встречи и презентации. Международный военно-морской салон продолжит работу до 14 июля.

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ