В Тюменской области дан старт реконструкции аэропорта Нового Уренгоя



В Тюменской области Ямальская компания ООО «Уренгойдорстрой» приступает к первому этапу реконструкции аэропорта в Новом Уренгое. Договор на выполнение строительных работ заключен с холдингом «Аэропорты Регионов», инвестирующим в проект собственные средства.

Проект, рассчитанный на три года, предусматривает модернизацию взлетно-посадочной полосы, перрона, рулежных дорожек и строительство стоянки воздушных судов на 15 мест. При этом аэрогавань продолжит функционировать в штатном режиме.

На первом этапе, стартующем в текущем году, будут произведены строительные работы на площади, охватывающей 30 тыс. кв. метров в западной части перрона, где обустроят 5 мест стоянок и одну из рулежных дорожек.

На втором этапе работ, которые должны быть выполнены в 2020 году, будет реконструирована взлетно-посадочная полоса. Третий этап включает строительно-монтажные работы на оставшейся части перрона площадью 55 тыс. кв. метров и на рулежных дорожках.

В планы модернизации входит также установка нового светосигнального оборудования, обустройство водосточно-дренажной сети и возведение очистных сооружений.

Работы на взлетно-посадочной полосе будут вестись в перерывах между полетами воздушных судов по 16 часов, остальные – круглосуточно.

После реконструкции, которая завершится в 2021 году, аэропорт Нового Уренгоя сможет без ограничений принимать современные пассажирские воздушные суда типа Boeing 737−800 и транспортные самолеты типа Ан-124.

Тюменская область, Уральский федеральный округ