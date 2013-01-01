Свердловская и Челябинская области вместе с Башкортостаном создали Уральский промышленный кластер



В Екатеринбурге в рамках проходящей промышленной выставки «Иннопром-2019» руководители Республики Башкортостан, Свердловской и Челябинской областей приняли решение о создании единого Уральского промышленного кластера.

Подписи под соглашением поставили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Челябинской области Алексей Текслер, и. о. заместителя премьер-министра Башкортостана Раиф Абдразимов и глава управляющей компании Уральского промышленного кластера Андрей Усанин.

Предполагается, что объединение усилий трех регионов послужит инструментом повышения инвестиционной активности и реализации промышленной политики на территории Урала. Промышленный кластер создается с целью укрепления межрегиональных производственных связей, создания новых рабочих мест и новых видов импортозамещающей и экспортной продукции.

Свердловская область, Уральский федеральный округ