Свердловская и Челябинская области вместе с Башкортостаном создали Уральский промышленный кластер
Июл 9
В Екатеринбурге в рамках проходящей промышленной выставки «Иннопром-2019» руководители Республики Башкортостан, Свердловской и Челябинской областей приняли решение о создании единого Уральского промышленного кластера.
Подписи под соглашением поставили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Челябинской области Алексей Текслер, и. о. заместителя премьер-министра Башкортостана Раиф Абдразимов и глава управляющей компании Уральского промышленного кластера Андрей Усанин.
Предполагается, что объединение усилий трех регионов послужит инструментом повышения инвестиционной активности и реализации промышленной политики на территории Урала. Промышленный кластер создается с целью укрепления межрегиональных производственных связей, создания новых рабочих мест и новых видов импортозамещающей и экспортной продукции.
Свердловская область, Уральский федеральный округ
9 Июл 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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