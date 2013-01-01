В Приамурье открыли движение по новому железнодорожному мосту через Лену в рамках модернизации БАМа



В Амурской области состоялось торжественное открытие железнодорожного движения по новому мосту протяженностью 417 м через реку Лена, приуроченное к 45-летию Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Стоимость строительно-монтажных работ превысила 600 млн рублей.

С пуском рабочего движения по второму железнодорожному мосту участок протяженностью 2,5 км на перегоне Лена Восточная - Предленский стал двухпутным (в 1975 г. был построен однопутный мост).

Согласно техническому проекту конструкция установлена на опорах, построенных в 1975 году, которые были усилены для пропуска тяжеловесных поездов. Особенность конструкции в том, что металлический мост состоит из четырех пролетов, различных по длине. Максимальная протяженность пролета 132 метра.

Провозная способность железной дороги на данном участке увеличена с 26,9 млн до 34,5 млн тонн грузов в год. Длина сооружения с подходами - 417 м, высота - 25 м, судовой габарит - 15 м.

Строительство второго моста через Лену велось с июня 2015 года в рамках программы «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей» в связи с необходимостью увеличения объемов грузовых перевозок каменного угля и руд и развития территории Восточного полигона. Наряду с проходкой второго Байкальского тоннеля этот стратегически важный объект значительно повлияет на развитие провозных и пропускных возможностей БАМа.

Амурская область, Дальневосточный федеральный округ