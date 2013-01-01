В Томской области спустили на воду две уникальные экологичные нефтеналивные баржи для Якутии



В п. Самусь Томской области Самусьский судостроительно-судоремонтный завод («Самусьский ССРЗ») изготовил для якутской судоходной компании «Алроса-Лена» (дочернее предприятие алмазодобывающей компании «Алроса») две нефтеналивные баржи. Торжественный спуск танкеров на воду состоялся с опережением графика.

Баржи грузоподъемностью две тысячи тонн каждая и длиной около 90 метров имеют двойные борта и двойное дно, что обеспечивает высокую степень надежности и безопасность для окружающей среды.

«У этих барж специфическая экологичная конструкция, которая исключает, чтобы топливо и речную воду разделяла только одна стенка. Таким образом, если произойдет повреждение корпуса баржи, топливо не попадет в реку», - пояснил директор «Самусьского ССРЗ» Олег Ушаков. - Уникальность конкретно этих барж в том, что при своей грузоподъемности в две тысячи тонн судно имеет осадку не более двух метров. Навигация в Ленском бассейне очень короткая, реки неглубокие. Для того, чтобы доставлять как можно больше топлива при меньших затратах, и был придуман такой проект».

Судна предназначены для перевозки светлых нефтепродуктов (бензин, керосин, дизельное топливо). По контракту они должны быть сданы заказчику в сентябре. Баржи пойдут к месту приписки водным путем через Севморпуть в Лену.

Томская область, Сибирский федеральный округ