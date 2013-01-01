В Приморье начали создание центра разведения леопардов за 4,5 млн евро



В Приморском крае на территории Лазовского заповедника начинается строительство центра реинтродукции дальневосточного леопарда. Амурским филиалом Всемирного фонда дикой природы (WWF) на проект выделено 4,5 млн евро.

В центр для разведения привезут чистокровных дальневосточных леопардов из зоопарков мира. Потомство будут обучать охотиться и сторониться человека. Выпустить первых питомцев в дикую среду планируют в 2023 году.

Дальневосточный леопард – самая редкая крупная кошка в мире. В настоящее время она обитает только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Ядро популяции находится на территории национального парка «Земля леопарда», где в 2018 году зафиксирована 91 взрослая особь и 22 котенка.

Оптимальным решением для охраны леопардов на территории нацпарка специалисты считают использование самолетов-беспилотников и инфракрасных тепловизоров.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ