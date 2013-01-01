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Владимир Путин выступил на Глобальном саммите производства и индустриализации в Екатеринбурге

Июл 9
Москва Центральный федеральный округ
Владимир Путин выступил на Глобальном саммите производства и индустриализации в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин принял участие в Глобальном саммите производства и индустриализации GMIS-2019, проходящем в Екатеринбурге. Глава государства выступил на пленарной сессии международного форума, посвящённой роли природоподобных технологий в новой эре индустриализации.
Владимир Путин рассказал о подходах России к решению цивилизационных проблем и о рисках, с которыми мир уже сталкивается или может скоро столкнуться.

«Убеждён, чтобы обеспечить чистую воду, здоровые продукты питания, а значит новое качество и продолжительность жизни для миллиардов людей на планете, нужно предложить принципиальные новые технологии и технические устройства, менее ресурсозатратные, но гораздо более экологичные. Только такие сверхэффективные, научные, инженерные и производственные решения позволят установить баланс между био- и техносферой», – отметил Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что добиться успеха в решении всех фундаментальных задач можно, только наладив широкое международное сотрудничество, при этом Россия открыта для широкого равноправного взаимодействия.

Свердловская область, Уральский федеральный округ



 
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