Владимир Путин выступил на Глобальном саммите производства и индустриализации в Екатеринбурге
Июл 9
Президент России Владимир Путин принял участие в Глобальном саммите производства и индустриализации GMIS-2019, проходящем в Екатеринбурге. Глава государства выступил на пленарной сессии международного форума, посвящённой роли природоподобных технологий в новой эре индустриализации.
Владимир Путин рассказал о подходах России к решению цивилизационных проблем и о рисках, с которыми мир уже сталкивается или может скоро столкнуться.
«Убеждён, чтобы обеспечить чистую воду, здоровые продукты питания, а значит новое качество и продолжительность жизни для миллиардов людей на планете, нужно предложить принципиальные новые технологии и технические устройства, менее ресурсозатратные, но гораздо более экологичные. Только такие сверхэффективные, научные, инженерные и производственные решения позволят установить баланс между био- и техносферой», – отметил Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что добиться успеха в решении всех фундаментальных задач можно, только наладив широкое международное сотрудничество, при этом Россия открыта для широкого равноправного взаимодействия.
Свердловская область, Уральский федеральный округ
9 Июл 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
Москва:
|9 Июл:
|9 Июл:
|9 Июл:
Центральный федеральный округ:
|9 Июл:
|9 Июл:
|9 Июл:
РОССИЯ:
|9 Июл:
|8 Июл:
|8 Июл: