В Нижегородской области запущено крупнейшее в России производство порошковой металлургии
Июл 9
В Кулебаках Нижегородской области запустили крупнейший в России производственный комплекс порошковой металлургии ПАО «Русполимет». Общий объем инвестиций в импортозамещающее производство составил 1,25 млрд рублей. Планируется создать более 100 рабочих мест.
Проектная мощность предприятия - 1,5 тыс. тонн металлических порошков и гранул в год. По сравнению с литейным способом производства порошковая металлургия позволяет получать более прочные, но менее дорогостоящие детали за счет уменьшения расходов. Срок использования готовой продукции из металлического порошка в 2-3 раза больше, чем у литого изделия. В настоящее время отечественные предприятия почти в полном объеме закупают металлические порошки за рубежом. В России их производится менее 1% от мирового объема. При этом потребность в порошковых материалах на отраслевом рынке ежегодно растет.
Металлопродукция из современных материалов востребована в авиационной промышленности, машиностроении топливно-энергетическом комплексе и других отраслях.
Нижегородская область, Приволжский федеральный округ
9 Июл 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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