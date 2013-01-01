В Кемеровской области начали отработку лавы с рекордными запасами угля
Июл 8
В Прокопьевском районе Кемеровской области на шахте имени В.Д. Ялевского ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания-Кузбасс» («СУЭК-Кузбасс») приступили к отработке лавы № 50-05 с запасами угля более 6 млн тонн. Общий объем инвестиций СУЭК в развитие шахты за последние два года составил 7,5 млрд рублей.
Впервые в истории компании подготовлен к выемке участок с таким большим объемом ископаемого топлива. Отличительной особенностью этой лавы является уникальная длина забойной части — 400 метров. Для оснащения шахты имени В.Д. Ялевского задействовано 233 секции крепи, вместо стандартно используемых 175 секций. В состав забоя также включен очистной комбайн нового поколения, способный добывать до 4 тысяч тонн угля в час. Высокая эффективность техники обеспечивает не только рекордный уровень нагрузок, но и безопасность работы очистных бригад.
В рамках реализации экологических проектов на шахте также ведется строительство нового блока модульных очистных сооружений контейнерного типа стоимостью 300 млн рублей.
Кемеровская область, Сибирский федеральный округ
8 Июл 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
Москва:
|8 Июл:
|8 Июл:
|8 Июл:
Центральный федеральный округ:
|5 Июл:
|5 Июл:
|5 Июл:
РОССИЯ:
|8 Июл:
|5 Июл:
|5 Июл: