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В Бурятии началось производство уникального заменителя живой кожи для лечения ран и ожогов

Июл 11
Москва Центральный федеральный округ
В Бурятии началось производство уникального заменителя живой кожи для лечения ран и ожогов

В Улан-Удэ (Республика Бурятия) состоялось торжественное открытие первого в республике биотехнологического производства медицинских изделий компании «SheneSkin», входящей в Группу Компаний «Диамед». Промышленный выпуск нового продукта - покрытия раневого под торговым названием «NovoSkin» стал возможен благодаря разработкам бурятских биотехнологов, выигравших грант Минпромторга РФ на 9,9 млн рублей. На производстве будет создано 15 высокопроизводительных рабочих мест.
Объем выпуска продукции при выходе предприятия на полную проектную мощность составит 12,5 тысяч биополимерных ранозаживляющих покрытий в год. Стоимость одной пленки размером 24 кв. см в 10 раз дешевле импортных аналогов.

С помощью тканеинженерных подходов была получена белковая композиция, состоящая из двух компонентов – коллагена и основного связывающего белка — ламинина базальной мембраны, находящихся в полном гистотипическом подобии со строением кожи человека. Основу составляет коллаген-ламининовая матрица, которая представляет собой биоинженерный заменитель кожи в виде стерильной пленки.

Биопокрытие на основе коллаген-ламининовой матрицы с применением инновационных клеточных технологий предназначено для местного лечения вялотекущих неинфицированных ран, ожогов II–III степеней, трофических язв, посттравматических ран, отморожений и пролежней и многих других поражений кожных покровов человека.

Главные преимущества новой разработки заключаются в том, что искусственная кожа полностью приживается на теле пациента всего за неделю, кроме того, материал может храниться в холодильнике в течение года. За два года клинических испытаний врачи успешно провели несколько операций. Инновационный продукт может использоваться не только в медицине, но и косметологии.

Республика Бурятия, Дальневосточный федеральный округ



 
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