В Бурятии началось производство уникального заменителя живой кожи для лечения ран и ожогов
В Улан-Удэ (Республика Бурятия) состоялось торжественное открытие первого в республике биотехнологического производства медицинских изделий компании «SheneSkin», входящей в Группу Компаний «Диамед». Промышленный выпуск нового продукта - покрытия раневого под торговым названием «NovoSkin» стал возможен благодаря разработкам бурятских биотехнологов, выигравших грант Минпромторга РФ на 9,9 млн рублей. На производстве будет создано 15 высокопроизводительных рабочих мест.
С помощью тканеинженерных подходов была получена белковая композиция, состоящая из двух компонентов – коллагена и основного связывающего белка — ламинина базальной мембраны, находящихся в полном гистотипическом подобии со строением кожи человека. Основу составляет коллаген-ламининовая матрица, которая представляет собой биоинженерный заменитель кожи в виде стерильной пленки.
Биопокрытие на основе коллаген-ламининовой матрицы с применением инновационных клеточных технологий предназначено для местного лечения вялотекущих неинфицированных ран, ожогов II–III степеней, трофических язв, посттравматических ран, отморожений и пролежней и многих других поражений кожных покровов человека.
Главные преимущества новой разработки заключаются в том, что искусственная кожа полностью приживается на теле пациента всего за неделю, кроме того, материал может храниться в холодильнике в течение года. За два года клинических испытаний врачи успешно провели несколько операций. Инновационный продукт может использоваться не только в медицине, но и косметологии.
Республика Бурятия, Дальневосточный федеральный округ
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