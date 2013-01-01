В Новосибирске создан кластер разработчиков и производителей ультразвуковой медицинской техники



В Новосибирской области создали кластер разработчиков и производителей высокотехнологичной ультразвуковой медицинской техники в соответствии с договором между АО «Новосибирский приборостроительный завод» (АО «НПЗ») и Санкт-Петербургским политехническим университетом (СПбПУ).

Сотрудничество ученых и производственников направлено на реализацию инвестиционных проектов в области здравоохранения. Так, на базе НПЗ с участием СПбПУ создается уникальный ультразвуковой комплекс для неинвазивной терапии (HIFU) новообразований. Разработку устройства, научную часть проекта и создание прототипа комплекса выполняет Лаборатория ультразвуковых технологий СПбПУ. Опытный образец планируют выпустить на АО «НПЗ» к концу 2019 года.

Генеральный директор НПЗ Василий Рассохин отметил, что Новосибирская область — первый регион в России, где организовано производство отечественной HIFU-техники. Ее внедрение в медучреждениях заметно улучшит эффективность лечения новообразований.

Новосибирская область, Сибирский федеральный округ