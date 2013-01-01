В Рязанской области локализуют производство трех ключевых американских вакцин



На площадке рязанского завода «Форт», частично принадлежащего «Ростеху», Международная фармацевтическая компания MSD (Merck Sharp & Dohme), штаб-вартира которой находится в США, локализует производство трех жизненно важных вакцин. Инвестиции в проект, включающий модернизацию предприятия и создание дополнительных мощностей, составят 7 млрд рублей.

Компания перенесет в Россию производство вакцин для профилактики ротавирусной инфекции («Ротатек»), вируса папилломы человека («Гардасил») и ветряной оспы («Варивакс»).

Министерством здравоохранения России прививки от данных инфекций и вирусов включены в национальный календарь профилактических прививок (НКПП), что означает госзакупки необходимых вакцин в больших объемах для массовой вакцинации населения.

Производство вакцин компания MSD перенесет в Россию поэтапно. В настоящее время MSD, единственная в России, имеет регистрацию на вакцину от ротавирусной инфекции – РотаТек. Вакцину от ветряной оспы на отечественный рынок поставляет только британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline.

Рязанская область, Центральный федеральный округ