ТОП-10 достижений недели: как в России готовили к запуску газопроводы, растили сады и строили метро?
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
Президент Путин проехал на первом поезде Московских центральных диаметров – наземного метро общей стоимостью 155 млрд рублей.
На прошедшей в Москве «Транспортной неделе 2019» дали старт масштабным стройкам в портовых зонах Каспия и Азова. На юге России завершили закладку интенсивных садов из миллионов саженцев фруктовых деревьев. На Дальнем Востоке открыли крупный рыбзавод и подняли государственный флаг на новом судне ледового класса.
- В Краснодарском крае на береговых объектах заполнили газом две нитки «Турецкого потока»
- В Подмосковье открыли новое наземное метро и запустили первый поезд Московских центральных диаметров
- На Таймыре инвестируют $15 млрд в крупнейшее в мире производство металлов платиновой группы
- В Вологодской области завершили сварку газопровода «Северный поток — 2» на российской территории
- В Волгоградской области завершена реконструкция гидросооружений Волго-Донского судоходного канала
- В Кемеровской области начали комплексное развитие горнолыжного курорта Шерегеш за 7,5 млрд рублей
- На Ставрополье заложили первый яблоневый сад из миллиона местных саженцев стоимостью 4 млрд рублей
- В Приморье построили завод по переработке минтая, создав 1,3 тыс. рабочих мест
- В Свердловской области в рекордный срок построили электростанцию для металлургического завода
- В Карачаево-Черкесии открыли движение по новому мосту через Большой Ставропольский канал
Российские ученые снова были впереди планеты всей по важности сделанных открытий. В Самаре впервые в мире изобрели оптическую систему для спутников в 100 раз легче и дешевле аналогов, в Кемеровской области ученые создали первый в мире цифровой двойник экосистемы водных ресурсов.
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»
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