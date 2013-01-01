ТОП-10 достижений недели: как в России готовили к запуску газопроводы, растили сады и строили метро?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На минувшей неделе в российских регионах подошли к завершению крупнейшие международные проекты в области экспорта природного газа как в южном, так и в северном направлениях.

Президент Путин проехал на первом поезде Московских центральных диаметров – наземного метро общей стоимостью 155 млрд рублей.

На прошедшей в Москве «Транспортной неделе 2019» дали старт масштабным стройкам в портовых зонах Каспия и Азова. На юге России завершили закладку интенсивных садов из миллионов саженцев фруктовых деревьев. На Дальнем Востоке открыли крупный рыбзавод и подняли государственный флаг на новом судне ледового класса.

Российские ученые снова были впереди планеты всей по важности сделанных открытий. В Самаре впервые в мире изобрели оптическую систему для спутников в 100 раз легче и дешевле аналогов, в Кемеровской области ученые создали первый в мире цифровой двойник экосистемы водных ресурсов.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»