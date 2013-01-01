На Таймыре инвестируют $15 млрд в крупнейшее в мире производство металлов платиновой группы



Проект совместного предприятия компаний «Норникель» и «Русская платина» на Таймыре «Арктик Палладий» по добыче платиноидов стоимостью 15 млрд долларов получил одобрение Президента России Владимира Путина. Запасы месторождений предприятия, которое может стать одним из крупнейших производителей палладия и платины в мире, оцениваются в 770 млн тонн, срок добычи превышает 50 лет. Проект предусматривает создание около 6 тысяч рабочих мест и активизацию социально-экономического развития Арктики.

Предполагается, что «Норникель» внесет в капитал компании лицензию на право разработки Масловского месторождения, а «Русская платина» – Черногорского месторождения и «Норильска-1». Ежегодно на Черногорском месторождении будет добываться 7 млн тонн руды, а на всех трех месторождениях – 21 млн тонн. Красноярский край, Сибирский федеральный округ

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