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Ушел из жизни наш друг, автор многих статей КС - Сергей Егорушкин. Помним. Скорбим.

На Таймыре инвестируют $15 млрд в крупнейшее в мире производство металлов платиновой группы

Ноя 20
Москва Центральный федеральный округ
На Таймыре инвестируют $15 млрд в крупнейшее в мире производство металлов платиновой группы

Проект совместного предприятия компаний «Норникель» и «Русская платина» на Таймыре «Арктик Палладий» по добыче платиноидов стоимостью 15 млрд долларов получил одобрение Президента России Владимира Путина. Запасы месторождений предприятия, которое может стать одним из крупнейших производителей палладия и платины в мире, оцениваются в 770 млн тонн, срок добычи превышает 50 лет. Проект предусматривает создание около 6 тысяч рабочих мест и активизацию социально-экономического развития Арктики.
Предполагается, что «Норникель» внесет в капитал компании лицензию на право разработки Масловского месторождения, а «Русская платина» – Черногорского месторождения и «Норильска-1». Ежегодно на Черногорском месторождении будет добываться 7 млн тонн руды, а на всех трех месторождениях – 21 млн тонн.

Красноярский край, Сибирский федеральный округ



 
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