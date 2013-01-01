В Приморье построили завод по переработке минтая, создав 1,3 тыс. рабочих мест



В г. Большой Камень Приморского края группа компаний «Доброфлот» завершила строительство завода по переработке минтая и других видов рыб, в который вложено 1,5 млрд рублей. На предприятии создается 1,3 тыс. новых рабочих мест. Всего «Доброфлот» планирует инвестировать более 3,5 мрлд рублей в строительство рыбоперерабатывающего комплекса с логистическим центром.

Рыбоперерабатывающее предприятие «Рыболовецкий колхоз «Новый мир» создано на территории опережающего развития (ТОР) «Большой Камень». Запуск производственных мощностей завода запланирован на 2020 год. Объем производства составит более 110 тонн готовой продукции в сутки - филе, фарша, рыбной муки и рыбьего жира.

Для хранения сырья и готовой продукции построен холодильник мощность 15 тыс. тонн. Планируется использовать новый метод транспортировки: вместо вагонов-складов будут использоваться рефрижераторные контейнеры для доставки замороженной продукции в центральную часть страны.

В рамках реализации второго этапа инвестиционного проекта будут созданы прибрежный логистический комплекс и сухой док.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ