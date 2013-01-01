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Ушел из жизни наш друг, автор многих статей КС - Сергей Егорушкин. Помним. Скорбим.

В Кемеровской области ученые создали первый в мире цифровой двойник экосистемы водных ресурсов

Ноя 21
Москва Центральный федеральный округ
В Кемеровской области ученые создали первый в мире цифровой двойник экосистемы водных ресурсов

В Кемерово ученые АНО «Научно-Образовательный Центр «Кузбасс» разработали и апробировали пилотную модель федерального проекта по комплексному управлению водными ресурсами «Цифровой Обь-Иртышский бассейн», который предполагает создание первого в мире цифрового двойника речной экосистемы. Реализация проекта даст возможность рационально использовать водные ресурсы и улучшить экологическую обстановку в приобских регионах.
С помощью цифровых систем мониторинга за состоянием экосистем водных объектов Обь-Иртышского бассейна можно будет решить проблему с обмелением рек Сибири и Урала, выявить основные факторы, которые влияют на уровень техногенной нагрузки речных экосистем, определить пути решения проблем, связанных с накопленным экологическим ущербом.

Первой площадкой для реализации федерального проекта станет Кемеровская область, где будут созданы первые цифровые посты гидромониторинга для отслеживания в режиме онлайн параметров качества воды, планирования мероприятия по сохранению и эффективному использованию водных ресурсов.

В дальнейшем плпнируется тиражировать опыт Кузбасса на все 14 приобских регионов, девять из которых уже заявили о готовности принять участтие в проекте.

Кемеровская область, Сибирский федеральный округ



 
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