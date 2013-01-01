В Волгоградской области завершена реконструкция гидросооружений Волго-Донского судоходного канала



В Волгограде приняты госкомиссией объекты Волго-Донского судоходного канала после масштабной реконструкции, которая осуществлялась по заказу ФБУ «Администрация Волго-Дон» с 2014 года. Строительно-монтажные работы выполнены ООО «Специальные сварные металлоконструкции».

В процессе реконструкции двух крупных гидроузлов восстановлены поврежденные поверхности шлюзов, усилены конструкции парапетов причальных эстакад и т.д. Выполнено крепление верхнего и нижнего подходных каналов и крепление откоса судоходного канала.

Обеспечено надежное функционирование дренажных систем, напорного и безнапорного откоса дамб и т.д. Реконструированы система электроснабжения и светофорная сигнализация, проведена модернизация контрольно-измерительной аппаратуры.

Гидроузлы оснащены современными инженерно-техническими средствами транспортной безопасности, на территории построены новые здания контрольно-пропускных пунктов и постов охраны, а также здания хозяйственно-бытового назначения с противорадиационным убежищем, проведена реконструкция существующих зданий управления шлюзами. Кроме того, реконструированы покрытия пришлюзовых площадок и подъездных дорог к шлюзам, а также другие работы.

Для обеспечения надежного функционирования гидроузлы оснащены единой системой диспетчеризации Волго-Донского канала, в составе которой выполнена автоматизация оборудования и систем инженерного обеспечения.

Финансирование работ велось в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы».

Волгоградская область, Южный федеральный округ