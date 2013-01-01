Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
20 НОЯ, 13:43 МСК
USD (ЦБ)    64,0213
EUR (ЦБ)    70,6286

20 НОЯ, 13:43 МСК
USD (ЦБ)    64,0213
EUR (ЦБ)    70,6286

В Волгоградской области завершена реконструкция гидросооружений Волго-Донского судоходного канала

Ноя 20
Москва Центральный федеральный округ
В Волгоградской области завершена реконструкция гидросооружений Волго-Донского судоходного канала

В Волгограде приняты госкомиссией объекты Волго-Донского судоходного канала после масштабной реконструкции, которая осуществлялась по заказу ФБУ «Администрация Волго-Дон» с 2014 года. Строительно-монтажные работы выполнены ООО «Специальные сварные металлоконструкции».
В процессе реконструкции двух крупных гидроузлов восстановлены поврежденные поверхности шлюзов, усилены конструкции парапетов причальных эстакад и т.д. Выполнено крепление верхнего и нижнего подходных каналов и крепление откоса судоходного канала.

Обеспечено надежное функционирование дренажных систем, напорного и безнапорного откоса дамб и т.д. Реконструированы система электроснабжения и светофорная сигнализация, проведена модернизация контрольно-измерительной аппаратуры.

Гидроузлы оснащены современными инженерно-техническими средствами транспортной безопасности, на территории построены новые здания контрольно-пропускных пунктов и постов охраны, а также здания хозяйственно-бытового назначения с противорадиационным убежищем, проведена реконструкция существующих зданий управления шлюзами. Кроме того, реконструированы покрытия пришлюзовых площадок и подъездных дорог к шлюзам, а также другие работы.

Для обеспечения надежного функционирования гидроузлы оснащены единой системой диспетчеризации Волго-Донского канала, в составе которой выполнена автоматизация оборудования и систем инженерного обеспечения.

Финансирование работ велось в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы».

Волгоградская область, Южный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
20 Ноя:
20 Ноя:
20 Ноя:
Центральный федеральный округ:
20 Ноя:
19 Ноя:
19 Ноя:
РОССИЯ:
19 Ноя:
19 Ноя:
19 Ноя:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Космические траты. Почему бюджет НАТО оказался в 20 раз больше оборонных расходов России?

Космические траты. Почему бюджет НАТО оказался в 20 раз больше оборонных расходов России?
Политика

Работа для пенсионеров. В каких российских регионах лучше всего трудоустраивают людей старшего поколения?

Работа для пенсионеров. В каких российских регионах лучше всего трудоустраивают людей старшего поколения?
Исследования

Время трезвости. Как в России могут ограничить продажу алкоголя?

Время трезвости. Как в России могут ограничить продажу алкоголя?
Общество

Встретимся в Париже. Удастся ли «нормандской четверке» прекратить гражданскую войну на Украине?

Встретимся в Париже. Удастся ли «нормандской четверке» прекратить гражданскую войну на Украине?
Политика

В Орловской области активизируют реализацию национальных проектов на территории региона

В Орловской области активизируют реализацию национальных проектов на территории региона
Общество

Наталия Красовская: "Азербайджану удалось сохранить равновесие традиционного и нового"

Наталия Красовская:
Интервью и комментарии

Узнай, страна

В Ростове-на-Дону стартует реконструкция портового терминала за 1 млрд рублей

В Ростове-на-Дону стартует реконструкция портового терминала за 1 млрд рублей

В Волгоградской области завершена реконструкция гидросооружений Волго-Донского судоходного канала

В Волгоградской области завершена реконструкция гидросооружений Волго-Донского судоходного канала

В Вологодской области завершили сварку газопровода «Северный поток — 2» на российской территории

В Вологодской области завершили сварку газопровода «Северный поток — 2» на российской территории

В Краснодарском крае на береговых объектах заполнили газом две нитки «Турецкого потока»

В Краснодарском крае на береговых объектах заполнили газом две нитки «Турецкого потока»

Новости дня

13:31 В Кремле прокомментировали призыв Эстонии к России вернуть территории В Кремле прокомментировали призыв Эстонии к России вернуть территории
«Союз» с американцами. Россия заработала почти $4 млрд на доставке на МКС астронавтов США
«Союз» с американцами. Россия заработала почти $4 млрд на доставке на МКС астронавтов США
12:22 Таллин требует, чтобы Россия вернула Эстонии «отнятые» территории Таллин требует, чтобы Россия вернула Эстонии «отнятые» территории
11:05 Cкафандр астронавта НАСА протек при выходе в открытый космос Cкафандр астронавта НАСА протек при выходе в открытый космос
09:47 Израиль совершил ракетную атаку на Дамаск Израиль совершил ракетную атаку на Дамаск
08:39 Совфед предлагает россиян штрафовать за ночной шум Совфед предлагает россиян штрафовать за ночной шум
07:35 Суд ООН требует, чтобы Россия ответила на украинский иск Суд ООН требует, чтобы Россия ответила на украинский иск
Такая корова нужна самому. Для чего Россия наращивает импорт сельхозживотных из Европы?
Такая корова нужна самому. Для чего Россия наращивает импорт сельхозживотных из Европы?
19 НОЯ, 23:56 Британец обнаружил окаменелости, похожие на золотой снитч из «Гарри Поттера» Британец обнаружил окаменелости, похожие на золотой снитч из «Гарри Поттера»

Узнай, страна!

13:12 В Ростове-на-Дону стартует реконструкция портового терминала за 1 млрд рублей В Ростове-на-Дону стартует реконструкция портового терминала за 1 млрд рублей
SWIFT на троих. Россия, Индия и Китай создают свою систему финансовых сообщений в обход санкций США?
SWIFT на троих. Россия, Индия и Китай создают свою систему финансовых сообщений в обход санкций США?
14 НОЯ, 17:04 Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер
14 НОЯ, 11:54 На форуме ТПП РФ обсудили соответствие инфраструктуры поддержки бизнеса ожиданиям предпринимателей На форуме ТПП РФ обсудили соответствие инфраструктуры поддержки бизнеса ожиданиям предпринимателей
29 ОКТ, 18:28 Власти Астраханской области решают проблему аварийного жилья вместе с Генпрокуратурой России Власти Астраханской области решают проблему аварийного жилья вместе с Генпрокуратурой России
25 ОКТ, 13:19 В Астрахани снизили имущественный налог по инициативе губернатора области Игоря Бабушкина В Астрахани снизили имущественный налог по инициативе губернатора области Игоря Бабушкина
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
В тесноте да не в обиде? В России вдвое вырос спрос на малогабаритные квартиры
В тесноте да не в обиде? В России вдвое вырос спрос на малогабаритные квартиры
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter