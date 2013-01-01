В Самаре впервые в мире изобрели оптическую систему для спутников в 100 раз легче и дешевле аналогов



Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева разработали новейшую систему «умной оптики», внедрение которой позволит в 100 раз удешевить создание массовых группировок спутников визуального наблюдения. Подобные системы незаменимы в экологическом и промышленном мониторингах, особенно при наблюдении за паводками или природными пожарами.

Физической основой миниатюрной системы является плоская дифракционная линза, заменяющая массивные телеобъективы. Ранее никто в мире не использовал подобные сверхлегкие оптические устройства для получения цветных изображений высокого разрешения.

Компенсацию искажений и повышение качества изображения обеспечивает программа на основе нейросети, которая позволяет получать комплексное видео с нескольких спутников с задержкой всего около 0,5 секунды.

По словам профессора кафедры суперкомпьютеров и общей информатики Самарского университета Артема Никонорова, «аналог 300-миллиметрового объектива будет весить около 10 граммов и стоить порядка 500 рублей, что по обоим параметрам в 100 раз меньше, чем у используемых сегодня систем».

Миниатюрные устройства, уже испытанные на беспилотных летательных аппаратах, готовят к запуску на околоземную орбиту для космических испытаний.

Самарская область, Приволжский федеральный округ