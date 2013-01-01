На Ставрополье заложили первый яблоневый сад из миллиона местных саженцев стоимостью 4 млрд рублей
Ноя 19
В Невинномысске Ставропольского края компанией «Ставропольская фруктовая долина» заложен сад на 1 миллион яблонь. Это первый в крае сад, полностью сформированный из саженцев, выращенных на Ставрополье. Объем инвестиций в проект составляет около 4 млрд рублей. Создание сада обеспечит 150 постоянных и около 500 сезонных рабочих мест.
Первый сельскохозяйственный объект общей площадью 277 га появился на территории опережающего социально-экономического развития в Невинномысске. К настоящему времени яблони высажены на 90 гектарах. Оставшаяся площадь будет занята саженцами весной 2020 года. На этой же площадке планируется создать оптово-логистический центр и предприятие по переработке яблок.
Развитие интенсивного садоводства на Ставрополье стало возможным благодаря созданию питомника фруктовых деревьев.
Ставропольский край, Северо-Кавказский федеральный округ
19 Ноя 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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