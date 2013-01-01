Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
19 НОЯ, 16:21 МСК
USD (ЦБ)    63,7730
EUR (ЦБ)    70,6286

19 НОЯ, 16:21 МСК
USD (ЦБ)    63,7730
EUR (ЦБ)    70,6286

На Ставрополье заложили первый яблоневый сад из миллиона местных саженцев стоимостью 4 млрд рублей

Ноя 19
Москва Центральный федеральный округ
На Ставрополье заложили первый яблоневый сад из миллиона местных саженцев стоимостью 4 млрд рублей

В Невинномысске Ставропольского края компанией «Ставропольская фруктовая долина» заложен сад на 1 миллион яблонь. Это первый в крае сад, полностью сформированный из саженцев, выращенных на Ставрополье. Объем инвестиций в проект составляет около 4 млрд рублей. Создание сада обеспечит 150 постоянных и около 500 сезонных рабочих мест.
Первый сельскохозяйственный объект общей площадью 277 га появился на территории опережающего социально-экономического развития в Невинномысске. К настоящему времени яблони высажены на 90 гектарах. Оставшаяся площадь будет занята саженцами весной 2020 года. На этой же площадке планируется создать оптово-логистический центр и предприятие по переработке яблок.

Развитие интенсивного садоводства на Ставрополье стало возможным благодаря созданию питомника фруктовых деревьев.

Ставропольский край, Северо-Кавказский федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
19 Ноя:
19 Ноя:
19 Ноя:
Центральный федеральный округ:
19 Ноя:
19 Ноя:
19 Ноя:
РОССИЯ:
18 Ноя:
18 Ноя:
18 Ноя:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Время трезвости. Как в России могут ограничить продажу алкоголя?

Время трезвости. Как в России могут ограничить продажу алкоголя?
Общество

Встретимся в Париже. Удастся ли «нормандской четверке» прекратить гражданскую войну на Украине?

Встретимся в Париже. Удастся ли «нормандской четверке» прекратить гражданскую войну на Украине?
Политика

В Орловской области активизируют реализацию национальных проектов на территории региона

В Орловской области активизируют реализацию национальных проектов на территории региона
Общество

Наталия Красовская: "Азербайджану удалось сохранить равновесие традиционного и нового"

Наталия Красовская:
Интервью и комментарии

Курс на Ближний Восток. Какую военную технику представляет и продает Россия на Dubai Airshow 2019?

Курс на Ближний Восток. Какую военную технику представляет и продает Россия на Dubai Airshow 2019?
Экономика

«Союз» с американцами. Россия заработала почти $4 млрд на доставке на МКС астронавтов США

«Союз» с американцами. Россия заработала почти $4 млрд на доставке на МКС астронавтов США
Наука и технологии

Узнай, страна

В Самаре впервые в мире изобрели оптическую систему для спутников в 100 раз легче и дешевле аналогов

В Самаре впервые в мире изобрели оптическую систему для спутников в 100 раз легче и дешевле аналогов

В Чувашии капитально отремонтировали два участка трассы М-7 «Волга» за 2 млрд рублей

В Чувашии капитально отремонтировали два участка трассы М-7 «Волга» за 2 млрд рублей

На Ставрополье заложили первый яблоневый сад из миллиона местных саженцев стоимостью 4 млрд рублей

На Ставрополье заложили первый яблоневый сад из миллиона местных саженцев стоимостью 4 млрд рублей

В Кемеровской области начали комплексное развитие горнолыжного курорта Шерегеш за 7,5 млрд рублей

В Кемеровской области начали комплексное развитие горнолыжного курорта Шерегеш за 7,5 млрд рублей

Новости дня

16:21 В НАТО оценили передачу Москвой Киеву украинских кораблей В НАТО оценили передачу Москвой Киеву украинских кораблей
Такая корова нужна самому. Для чего Россия наращивает импорт сельхозживотных из Европы?
Такая корова нужна самому. Для чего Россия наращивает импорт сельхозживотных из Европы?
15:51 В России согласовали схему продажи «красивых» номеров В России согласовали схему продажи «красивых» номеров
15:12 Киев запретил россиянам покупать украинские сельхозземли Киев запретил россиянам покупать украинские сельхозземли
14:37 РЖД представили новый концепт плацкартного вагона РЖД представили новый концепт плацкартного вагона
13:43 ЕК посоветовала Киеву закупать газ напрямую в России ЕК посоветовала Киеву закупать газ напрямую в России
13:02 Посольство РФ в Таллине советует эстонскому депутату «вылезти из танка» Посольство РФ в Таллине советует эстонскому депутату «вылезти из танка»
Россия достигла определенных успехов в отказе от доллара
Россия достигла определенных успехов в отказе от доллара
12:00 Российские футболисты сыграют со сборной Дании в одной группе ЧЕ-2020 Российские футболисты сыграют со сборной Дании в одной группе ЧЕ-2020

Узнай, страна!

16:13 В Самаре впервые в мире изобрели оптическую систему для спутников в 100 раз легче и дешевле аналогов В Самаре впервые в мире изобрели оптическую систему для спутников в 100 раз легче и дешевле аналогов
SWIFT на троих. Россия, Индия и Китай создают свою систему финансовых сообщений в обход санкций США?
SWIFT на троих. Россия, Индия и Китай создают свою систему финансовых сообщений в обход санкций США?
14 НОЯ, 17:04 Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер
14 НОЯ, 11:54 На форуме ТПП РФ обсудили соответствие инфраструктуры поддержки бизнеса ожиданиям предпринимателей На форуме ТПП РФ обсудили соответствие инфраструктуры поддержки бизнеса ожиданиям предпринимателей
13 НОЯ, 12:06 В Тамбовской области будет создана одна из первых в стране арт-резиденций для молодежи В Тамбовской области будет создана одна из первых в стране арт-резиденций для молодежи
29 ОКТ, 18:28 Власти Астраханской области решают проблему аварийного жилья вместе с Генпрокуратурой России Власти Астраханской области решают проблему аварийного жилья вместе с Генпрокуратурой России
25 ОКТ, 13:19 В Астрахани снизили имущественный налог по инициативе губернатора области Игоря Бабушкина В Астрахани снизили имущественный налог по инициативе губернатора области Игоря Бабушкина
В тесноте да не в обиде? В России вдвое вырос спрос на малогабаритные квартиры
В тесноте да не в обиде? В России вдвое вырос спрос на малогабаритные квартиры
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter