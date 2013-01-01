В Краснодарском крае на береговых объектах заполнили газом две нитки «Турецкого потока»



В Краснодарском крае на береговых объектах «Газпрома» около Анапы специалисты заполнили газом две нитки экспортного газопровода «Турецкий поток», по которому топливо будет доставляться через Черное море в Турцию и далее — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Таким образом, завершен этап пусконаладочных работ перед вводом объекта в эксплуатацию, который состоится до конца года. Пропускная способность «Турецкого потока» составит 31,5 млрд куб. метров газа в год.

Газом заполнены обе части трубопровода мощностью по 15,75 млрд кубометров газа каждая от компрессорной станции «Русская» в Анапе до приемного терминала в районе поселка Кыйыкей на черноморском побережье Турции.

Трубопровод протяженностью более 930 км проходит по дну Черного моря с территории России до побережья Турции. После морского участка проложена сухопутная транзитная нитка до границы Турции с сопредельными европейскими странами протяженностью 180 км.

Краснодарский край, Южный федеральный округ