В Карачаево-Черкесии открыли движение по новому мосту через Большой Ставропольский канал



В Карачаево-Черкесии завершено строительство моста через Большой Ставропольский канал и открыто двустороннее движение на участке трассы А-165 Лермонтов – Черкесск, которая ведет от курортов Кавказских Минеральных вод к Черкесску, а также к горнолыжным курортам Домбаю, Теберде и Архызу. Среднесуточная интенсивность движения составляет до 25 тыс. автомобилей.

Длина моста составила свыше 65 метров, ширина проезжей части – 15,5 метра. В целях обеспечения безопасности участников дорожного движения на участке установили свыше 900 м барьерного ограждения, в том числе осевого, 400 метров линий освещения, новые дорожные знаки, а также нанесли разметку термопластиком. Для комфорта и безопасности пешеходов устроили более 60 тротуаров и установили автобусную остановку.

Благодаря вводу в эксплуатацию нового моста и изменению схемы дорожного движения удалось ликвидировать место концентрации ДТП на транспортной развязке, расположенной в 100 метрах от моста. Старый двухполосный мост не справлялся с транспортными нагрузками.

Дорожно-строительные работы на новом объекте проводились с соблюдением всех необходимых экологических норм. Так, наряду с устройством очистных сооружений и посевом многолетних трав, дорожники выпустили в водоем 2600 мальков русского осетра.

Карачаево-Черкесская Республика, Северо-Кавказский федеральный округ