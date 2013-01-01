В Свердловской области в рекордный срок построили электростанцию для металлургического завода
Ноя 18
В Нижних Сергах Свердловской области на площадке НЛМК-Урал, входящей в Группу НЛМК (Ново-Липецкого металлургического комбината), одного из крупнейших производителей сортового проката в РФ, ввели в эксплуатацию современный энергокомплекс, который полностью обеспечит завод электрической и тепловой энергией. Проект реализован в рекордный для объекта такой сложности срок — за один год.
Общая электрическая мощность объекта составила 4,5 МВт, тепловая — 25,5 МВт. Энергоцентр НЛМК-Урал стал самой мощной на данный момент газопоршневой электростанцией в районе.
Построенный энергоцентр оборудован современным автоматизированным оборудованием. Пусконаладочные работы проведены в штатном режиме.
Благодаря реализации проекта потребность в закупке электрической энергии сократится в два раза. Выбросы парниковых газов предприятия снизятся на 4 тыс. тонн в год.
Свердловская область, Уральский федеральный округ
18 Ноя 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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