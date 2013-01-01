В Подмосковье открыли новое наземное метро и запустили первый поезд Московских центральных диаметров



В Подмосковье запущены две первые линии нового наземного метро. Московские центральные диаметры (МДЦ) — совместный проект Минтранса, РЖД, столичных и областных властей. Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия одной из веток МЦД, став одним из первых пассажиров. Инвестиции в первый этап из двух линий составляют порядка 40 млрд рублей. Полная стоимость реализации проекта МЦД из 6 линий превысит 155 млрд рублей.

Первыми запущены 132 км железнодорожного пути и 66 станций двух линий, которые связывают Одинцово с Лобней и Нахабино с Подольском. С 27 станций можно перейти на метро, Московское центральное кольцо (МЦК) или на станции железной дороги.

По МЦД будут курсировать поезда «Иволга» российского производства, которые могут перевозить до двух тысяч человек. Вагоны оснащены мягкими креслами, теплыми поручнями, биотуалетами, специальными местами для велосипедистов, системами климат-контроля и обеззараживания воздуха, USB-зарядками и бесплатным Wi-Fi.

Интервал между составами составляет 5-6 минут с 5:30 утра до 1:00 ночи. Скорость поездов - 120 км/час.

К 2024 году Московские центральные диаметры будут состоять из 182 станций и 375 километров путей. В результате улучшится транспортное обслуживание около 7 млн москвичей и 5,5 млн жителей Московской области.

Московская область, Центральный федеральный округ