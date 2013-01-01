В Вологодской области завершили сварку газопровода «Северный поток — 2» на российской территории



В Вологодской области «Газпром» завершил сварочные работы на линейной части газопровода в России, запланированной к сдаче в эксплуатацию в текущем году, для поставок газа в «Северный поток — 2». Участок протяженностью около 880 км от Грязовца до компрессорной станции (КС) «Славянская» готов к пусконаладочным работам.

Сейчас строительство «Северного потока – 2» находится на стадии завершения. Готово к старту строительство последнего 150-километрового участка газопровода в водах Дании, которое начнется 28 ноября.

Кроме того, продолжается строительство комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе компрессорной станции «Портовая» в Ленинградской области.

«Северный поток — 2»— строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1200 км (2400 км по двум ниткам). Трубопровод проходит через экономические зоны и территориальные воды пяти стран — Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.

Вологодская область, Северо-Западный федеральный округ