В Кемеровской области начали комплексное развитие горнолыжного курорта Шерегеш за 7,5 млрд рублей



В поселке Шерегеш Таштагольского района Кемеровской области по соглашению с крупным частным инвестором в развитие горнолыжного комплекса «Шерегеш» поэтапно за три года будет вложено 7,5 млрд рублей. Уже в этом году завершат строительство канатной дороги «Учебная» пропускной способностью 1,5 тыс. человек в час протяженностью около 1 км.

Правительство Кузбасса до конца декабря завершит разработку комплексной программы развития спортивно-туристического комплекса на 2020-2023 годы с общим объемом финансирования из областного консолидированного бюджета в сумме 5 млрд рублей.

Инвестиции пойдут на строительство и обустройство трех горнолыжных подъемников, трёх канатных дорог, двух больших гостиниц, нескольких кафе, котельной, хранилища для проката спортивного инвентаря и других объектов. Кроме того, будут построены технологическая дорога и транспортная развязка, системы водоснабжения и канализации, проведено благоустройство территории. Общая протяженность новых горнолыжных трасс превысит 7 км.

Предполагается, что реализация проекта позволит увеличить посещаемость «Шерегеша» в два раза – до 2,5 млн туристов в сезон.

Кемеровская область, Сибирский федеральный округ