ТОП-10 достижений недели: как в регионах России строили мосты, дороги, заводы и энергообъекты?
Ноя 29
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
Минувшая неделя в регионах России была отмечена завершением крупных инвестпроектов. Президент Путин открыл движение по скоростной трассе М11 между Москвой и Санкт-Петербургом, проходящей через шесть регионов. В Липецкой области завершили первый этап масштабной реконструкции сталеплавильного производства с общим объемом инвестиций более 26 млрд рублей. В Омске реализовали первую часть одного из крупнейших природоохранных проектов в регионе, инвестиции в который составляют 19 млрд рублей. В Крыму вдвое перевыполнили годовой план по экспорту сельхозпродукции и в рамках нацпроекта досрочно отремонтировали самую протяженную в республике дорогу.
- В Амурской области построили первый трансграничный мостовой переход в Китай через реку Амур
- В Приморье завершили выход на полную проектную мощность нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан
- В Сахалинской области ввели в эксплуатацию одну из самых крупных ГРЭС России
- В Туве в тестовом режиме запустили золотоизвлекательную фабрику – первый проект «Енисейской Сибири»
- В Якутии построили переключательный пункт для электроснабжения «Силы Сибири» за 2,3 млрд рублей
- В Подмосковье начали строить завод для сборки спутников космической системы «Сфера»
- В Челябинске принял первых пассажиров новый терминал аэропорта им. Курчатова
- В Мурманской области приступили к созданию морехозяйственного комплекса «Полярный» за 2,3 млрд рублей
- В Башкирии начал работу крупнейший в Европе селекционно-генетический центр племенного свиноводства
- В Волгоградской области построили пять новых ГТС в Волго-Ахтубинской пойме
Кроме того, в Ростовской области освоили 5 млрд рублей в рамках инвестпрограммы по модернизации производства на Новочеркасском электродном заводе. В Якутии запустили круглогодичное движение по самому длинному в регионе мосту стоимостью 4,7 млрд рублей, а в Подмосковье открыли эстакаду и мост за 3,5 млрд рублей. На этой же неделе получили импульс к развитию новые масштабные проекты. В Иркутской области стартовал проект строительства ГОКа по выработке ниобия и тантала за 24 млрд рублей. В Тверской области в развитие туристско-рекреационного кластера «Волжское море» вложат 35 млрд рублей.
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
29 Ноя 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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