ТОП-10 достижений недели: как в регионах России строили мосты, дороги, заводы и энергообъекты?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

Минувшая неделя в регионах России была отмечена завершением крупных инвестпроектов. Президент Путин открыл движение по скоростной трассе М11 между Москвой и Санкт-Петербургом, проходящей через шесть регионов. В Липецкой области завершили первый этап масштабной реконструкции сталеплавильного производства с общим объемом инвестиций более 26 млрд рублей. В Омске реализовали первую часть одного из крупнейших природоохранных проектов в регионе, инвестиции в который составляют 19 млрд рублей. В Крыму вдвое перевыполнили годовой план по экспорту сельхозпродукции и в рамках нацпроекта досрочно отремонтировали самую протяженную в республике дорогу.

Кроме того, в Ростовской области освоили 5 млрд рублей в рамках инвестпрограммы по модернизации производства на Новочеркасском электродном заводе. В Якутии запустили круглогодичное движение по самому длинному в регионе мосту стоимостью 4,7 млрд рублей, а в Подмосковье открыли эстакаду и мост за 3,5 млрд рублей. На этой же неделе получили импульс к развитию новые масштабные проекты. В Иркутской области стартовал проект строительства ГОКа по выработке ниобия и тантала за 24 млрд рублей. В Тверской области в развитие туристско-рекреационного кластера «Волжское море» вложат 35 млрд рублей.

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