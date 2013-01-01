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ТОП-10 достижений недели: как в регионах России строили мосты, дороги, заводы и энергообъекты?

Ноя 29
Москва Центральный федеральный округ
ТОП-10 достижений недели: как в регионах России строили мосты, дороги, заводы и энергообъекты?

«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
Минувшая неделя в регионах России была отмечена завершением крупных инвестпроектов. Президент Путин открыл движение по скоростной трассе М11 между Москвой и Санкт-Петербургом, проходящей через шесть регионов. В Липецкой области завершили первый этап масштабной реконструкции сталеплавильного производства с общим объемом инвестиций более 26 млрд рублей. В Омске реализовали первую часть одного из крупнейших природоохранных проектов в регионе, инвестиции в который составляют 19 млрд рублей. В Крыму вдвое перевыполнили годовой план по экспорту сельхозпродукции и в рамках нацпроекта досрочно отремонтировали самую протяженную в республике дорогу.

  1. В Амурской области построили первый трансграничный мостовой переход в Китай через реку Амур

  2. В Приморье завершили выход на полную проектную мощность нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан

  3. В Сахалинской области ввели в эксплуатацию одну из самых крупных ГРЭС России

  4. В Туве в тестовом режиме запустили золотоизвлекательную фабрику – первый проект «Енисейской Сибири»

  5. В Якутии построили переключательный пункт для электроснабжения «Силы Сибири» за 2,3 млрд рублей

  6. В Подмосковье начали строить завод для сборки спутников космической системы «Сфера»

  7. В Челябинске принял первых пассажиров новый терминал аэропорта им. Курчатова

  8. В Мурманской области приступили к созданию морехозяйственного комплекса «Полярный» за 2,3 млрд рублей

  9. В Башкирии начал работу крупнейший в Европе селекционно-генетический центр племенного свиноводства

  10. В Волгоградской области построили пять новых ГТС в Волго-Ахтубинской пойме

Кроме того, в Ростовской области освоили 5 млрд рублей в рамках инвестпрограммы по модернизации производства на Новочеркасском электродном заводе. В Якутии запустили круглогодичное движение по самому длинному в регионе мосту стоимостью 4,7 млрд рублей, а в Подмосковье открыли эстакаду и мост за 3,5 млрд рублей. На этой же неделе получили импульс к развитию новые масштабные проекты. В Иркутской области стартовал проект строительства ГОКа по выработке ниобия и тантала за 24 млрд рублей. В Тверской области в развитие туристско-рекреационного кластера «Волжское море» вложат 35 млрд рублей.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»



 
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