В Подмосковье начали строить завод для сборки спутников космической системы «Сфера»



В подмосковном городе Щелково состоялась церемония забивания первой сваи сборочного производства космических аппаратов многофункциональной спутниковой системы «Сфера», в состав которой войдут более 600 спутников. Объем инвестиций в проект оценивается в 14 млрд рублей, планируется создать 180 новых рабочих мест. Предприятие будет строиться компанией «Газпром космические системы» при долевом участии «Роскосмоса».

Завод, ввод которого в эксплуатацию планируется на третий квартал 2022 года, должен будет ежегодно выпускать до 100 малых спутников и до четырёх крупных орбитальных аппаратов. Общая площадь здания центра сборки и испытаний превысит 17 тысяч квадратных метров. Предполагается, что высокотехнологичное предприятие будет оснащаться комплектацией российского производства.

Система «Сфера», в которую войдут глобальная навигационная система ГЛОНАСС, комплексы дистанционного зондирования Земли, системы связи и ретрансляции, глобальная система интернета и широкополосного интернет-доступа, станет конкурентом для OneWeb и Starlink компании SpaceX. Орбитальная сеть из 600 аппаратов должна быть развернута к 2028 году.

Московская область, Центральный федеральный округ