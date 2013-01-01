В Туве в тестовом режиме запустили золотоизвлекательную фабрику – первый проект «Енисейской Сибири»



В Каа-Хемском районе Тувы ООО «Тардан Голд» (дочерняя компания шведской Auriant Mining) в пусконаладочном режиме запустило золотоизвлекательную фабрику в рамках реализации комплексного инвестиционного проекта (КИП) «Енисейская Сибирь». Это первый из 32-х проектов КИП с общим объемом финансирования 1,9 трлн рублей (до 2027 года).

Новая фабрика переходит от кучного метода выщелачивания руды к чановому. Смена технологии позволит добывать 1 тонну золота в год. Технология чанового выщелачивания предполагает замкнутый цикл оборота жидкости и ее многократное использование для снижения забора чистой воды. Кроме того, извлечение полезных металлов происходит внутри производственного помещения, с использованием специального оборудования, что позволяет устранить контакт перерабатываемой руды и реагентов с окружающей средой.

В ближайшие полгода на фабрике будет проведена калибровка оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики для выстраивания оптимального технологического режима работы.

Ввод объекта в промышленную эксплуатацию запланирован на второй квартал 2020 года, выход на проектную мощность - на третий квартал. При этом будет создано 520 постоянных рабочих мест.

Республика Тува, Сибирский федеральный округ