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В Тверской области в развитие туристско-рекреационного кластера «Волжское море» вложат 35 млрд руб.

Ноя 25
Москва Центральный федеральный округ
В Тверской области в развитие туристско-рекреационного кластера «Волжское море» вложат 35 млрд руб.

В особой экономической зоне «Завидово» Конаковского района Тверской области стартовал один из ключевых проектов туристско-рекреационного кластера «Волжское море». Предполагается, что реализация проекта позволит к 2025 году увеличить туристический поток в Тверскую область почти на 50%. Объем инвестиций в проект оценивается в 35 млрд рублей.
В настоящее время в Конаковском районе развивается всесезонный курорт. В рамках инвестпроекта предусмотрено строительство инфраструктурного и жилого комплексов, которые включают гостиницы, аква- и ээропарки, конгресс-холл, центр обслуживания маломерных судов и другие объекты. Уже открыт природный парк «Ямской лес», яхт- и гольф-клубы, спортивный центр.

Доступность объектов для гостей обеспечит транспортно-пересадочный узел –комплекс обеспечивающей инфраструктуры, который объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт и станет отправной точкой для путешествий по Волге и акватории Московского моря.

Планируется создание речного порта, который сможет принимать более 2 тысяч пассажиров в сутки, железнодорожной ветки и других объектов. Предусмотрена реконструкция автодорог, строительство водозаборного узла, мостов и других сооружений в Завидово, Калязине, Кимрах, Весьегонске, Конаково и Твери.

«Волжское море» – один из крупнейших инвестиционных проектов Верхневолжья в сфере водного туризма в рамках федеральной программы развития культуры и туризма.

Тверская область, Центральный федеральный округ



 
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