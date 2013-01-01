В Башкирии начал работу крупнейший в Европе селекционно-генетический центр племенного свиноводства



На территории Буздякского района Башкирии начал работу селекционно-генетический центр ООО «Башкирская мясная компания» (входит в группу компаний «Таврос»). Общий объём инвестиций превысил 3,3 млрд рублей, создано более 200 новых рабочих мест. Центр является крупнейшим в Европе.

Ежегодно в центре, расположенном на площади 166 гектаров, планируется выращивать порядка 20 тыс. голов племенных свиней, а также производить 13 тыс. тонн свинины в живом весе.

На сегодняшний день здесь содержится 5400 голов свиноматок датской породы. Частью селекционно-генетической работы является скрещивание трех пород свиней. Затем выведенные животные, обладающие улучшенными характеристиками, поставляются на товарные фермы России, а также идут на экспорт.

Республика Башкортостан, Приволжский федеральный округ